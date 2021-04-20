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Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitti? KÇÖ son durum

Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı? Sorusu işçilerin ve işverenlerin gündeminde. Korona virüs salgını nedeniyle işleri sekteye uğrayanlara can suyu olan kısa çalışma ödeneği geçtiğimiz ay sonunda sona ermişti. Peki, Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitti? İşte KÇÖ'de son durum

Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitti? KÇÖ son durum

Pandemi süreciyle birlikte birçok işletmede kısa çalışmaya geçilmişti.. Kısa çalışmaya geçen işletmelerde ise çalışanlara nakdi ücret desteği yapılıyordu. KÇÖ'nün sona ermesiyle 'Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı?' Sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitti? İşte KÇÖ son durum

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde sona eren uygulamanın uzatılacağına dair henüz resmi bir gelişme yok. Konuya dair açıklamalar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN SONA ERDİ?

Kısa çalışma ödeneği 31 Mart 2021 tarihinde sona erdi.

TOBB'DAN UZATMA TALEBİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kısa çalışma ödeneğinin yeniden başlatılması gerektiğini ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pandemi sürecinde firmalarımızın sıkıntıları artıyor. Öncelikle, kısa çalışma ödeneğinin yeniden başlatılması gerekiyor. Kamuya yapılacak vergi ve benzeri ödemelerin ertelenmesine, işletmelerimize yeni kredi destekleri sağlanmasına acil ihtiyaç duyuluyor." değerlendirmesinde bulundu.

TOBB'un yanı sıra Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK),Türk-İş'de kısa çalışma ödeneğinin yeniden başlaması gerektiğini ifade ettiler.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

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