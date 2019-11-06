EN YÜKSEK TASARRUF İSTANBUL'DA

Türkiye'de tasarruf mevduatları, yılın 9 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 14,8 artarak 1 trilyon 351,4 milyar liraya yükselirken, kişi başı tasarruf miktarı 16 bin 480 lira oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de tasarruf mevduatları, eylül sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,8 arttı ve 1 trilyon 351 milyar 431 milyon 439 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yıl için nüfusu 82 milyonu aşan Türkiye'de, böylece kişi başına ortalama tasarruf miktarı da 16 bin 480 lira olarak hesaplandı. Bu rakam 2018'in ocak-eylül döneminde 14 bin 359 lira düzeyinde bulunuyordu. Bu da geçen bir yıllık süreçte Türkiye'de vatandaşın tasarrufunun ortalama 2 bin 121 lira arttığını ortaya koydu.

TASARRUFTA ANKARA İKİNCİLİĞİ MUĞLA'YA KAPTIRDI

Türkiye'de 16 bin lirayı aşan kişi başı tasarrufların İstanbul'da, eylül sonu itibarıyla 37 bin 964 lira düzeyinde bulunduğu görüldü. İstanbul, bu rakamla kişi başına en yüksek tasarruf edilen kent oldu.

İstanbul'un ardından en yüksek kişi başına tasarruf edilen kentler 24 bin 427 lirayla Muğla, 24 bin 264 lirayla Ankara, 21 bin 666 lirayla İzmir, 19 bin 270 lirayla Antalya olarak sıralandı. Böylece 5 kentte kişi başı tasarruf miktarı Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Söz konusu 5 ilin yanı sıra Tunceli, Yalova, Uşak, Denizli, Aydın, Edirne, Eskişehir, Balıkesir, Kırklareli, Trabzon, Bursa, Isparta, Nevşehir, Zonguldak, Çanakkale, Mersin, Kırşehir, Adana, Aksaray, Tekirdağ, Kocaeli, Burdur, Hatay, Bartın, Erzincan, Kayseri, Karabük ve Bolu olmak üzere toplam 34 ilde kişi başı tasarruf miktarı 10 bin lirayı aştı.

Öte yandan kişi başı tasarruf mevduatı büyüklüğünde yıllardır İstanbul'un hemen ardında yer alan Ankara'nın, ikincilik pozisyonunu Muğla'ya kaptırması dikkati çekti.

Kişi başı tasarruf miktarı açısından son sırada ise 2 bin 156 lirayla Şırnak yer aldı. Şırnak'ın ardından vatandaşın en az tasarruf ettiği kent 2 bin 213 lirayla Muş ve 2 bin 231 lirayla Ağrı oldu.

EN YÜKSEK TASARRUF İSTANBUL'DA

Türkiye'deki toplam tasarruf mevduatlarının yüzde 42,3'ü İstanbul'da birikti. 15 milyonu aşkın kişiye ev sahipliği yapan İstanbul'da, 2019'un ocak-eylül döneminde toplam 572 milyar 27 milyon 350 bin liralık tasarruf mevduatı toplandı.

Geçen yılın 9 ayı itibarıyla 511 milyar 559 milyon 144 bin liralık tasarruf mevduatı bulunan İstanbul'da, geçen bir yıllık süreçte biriken tutar yüzde 11,8 artmış oldu.

Tasarruf mevduatı miktarında İstanbul'u, 133 milyar 550 milyon 398 bin lirayla Ankara ikinci, 93 milyar 609 milyon 110 bin lirayla İzmir üçüncü, 46 milyar 755 milyon 86 bin lirayla Antalya dördüncü sırada yer aldı.

Miktar açısından Türkiye'de en düşük tasarruf mevduatının bulunduğu kentlerde başı 408 milyon 605 bin lirayla Bayburt çekti. Bayburt'u 481 milyon 230 bin lirayla Ardahan, 553 milyon 853 bin lirayla Kilis, 648 milyon 745 bin lirayla da Hakkari takip etti.

Kentler bazında kişi başı tasarruf mevduatı miktarı, 2018 ve 2019'un ocak-eylül dönemi itibarıyla şöyle:

Kişi Başı Tasarruf Mevduatı (TL) Ocak-Eylül 2019 Ocak-Eylül 2018 ADANA 11.728 9.877 ADIYAMAN 4.393 3.539 AFYONKARAHİSAR 8.448 7.375 AĞRI 2.231 1.818 AKSARAY 11.589 10.464 AMASYA 7.132 6.262 ANKARA 24.264 21.332 ANTALYA 19.270 15.954 ARDAHAN 4.865 4.023 ARTVİN 9.114 7.484 AYDIN 14.597 12.944 BALIKESİR 14.245 12.762 BARTIN 10.561 9.334 BATMAN 4.066 3.418 BAYBURT 4.966 4.504 BİLECİK 7.400 6.212 BİNGÖL 4.630 3.750 BİTLİS 2.409 1.922 BOLU 10.002 8.460 BURDUR 10.975 9.510 BURSA 13.649 12.293 ÇANAKKALE 12.871 10.855 ÇANKIRI 6.890 6.465 ÇORUM 8.419 7.377 DENİZLİ 14.702 12.736 DİYARBAKIR 4.209 3.342 DÜZCE 6.849 5.816 EDİRNE 14.461 12.479 ELAZIĞ 8.164 6.865 ERZİNCAN 10.383 9.153 ERZURUM 3.956 3.393 ESKİŞEHİR 14.446 12.559 GAZİANTEP 6.813 5.546 GİRESUN 9.650 8.626 GÜMÜŞHANE 6.222 5.288 HAKKARİ 2.265 1.705 HATAY 10.914 9.224 IĞDIR 5.473 4.967 ISPARTA 13.316 11.383 İSTANBUL 37.964 34.038 İZMİR 21.666 19.265 KAHRAMANMARAŞ 5.078 4.371 KARABÜK 10.070 8.338 KARAMAN 10.163 8.978 KARS 4.463 3.608 KASTAMONU 7.993 6.703 KAYSERİ 10.351 9.348 KIRIKKALE 7.200 5.906 KIRKLARELİ 14.036 12.197 KIRŞEHİR 11.781 10.523 KİLİS 3.886 3.750 KOCAELİ 11.330 9.800 KONYA 8.657 7.548 KÜTAHYA 7.214 6.380 MALATYA 7.691 6.505 MANİSA 9.588 7.884 MARDİN 3.403 2.785 MERSİN 12.448 10.306 MUĞLA 24.427 22.159 MUŞ 2.213 1.709 NEVŞEHİR 13.046 11.760 NİĞDE 6.676 5.679 ORDU 7.677 6.595 OSMANİYE 4.868 3.966 RİZE 9.248 8.571 SAKARYA 7.962 7.009 SAMSUN 8.676 7.492 SİİRT 3.071 2.513 SİNOP 9.411 8.691 SİVAS 9.032 8.241 ŞANLIURFA 2.645 2.003 ŞIRNAK 2.156 1.751 TEKİRDAĞ 11.378 9.649 TOKAT 5.390 4.592 TRABZON 13.871 12.515 TUNCELİ 15.906 14.345 UŞAK 15.077 13.339 VAN 2.733 2.270 YALOVA 15.823 13.756 YOZGAT 8.231 7.513 ZONGULDAK 12.997 11.510 TÜRKİYE 16.480 14.359