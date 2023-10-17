Haberler Magazin Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si pozuyla göz kamaştırdı! Gizem Yanık'ın güzelliği gündem oldu!

Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si pozuyla göz kamaştırdı! Gizem Yanık'ın güzelliği gündem oldu! SHOW TV ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti'nde Ertuğrul Bey'in kızı Mihre karakterini canlandıran genç oyuncu Gizem Yanık, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Habertürk Giriş: 17.10.2023 - 11:26 Güncelleme: 17.10.2023 - 11:26 facebook

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SHOW TV ekranlarında ilgiyle izlenen dizilerden biri olan ve kadrosunda Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Ceren Yalazoğlu, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde Mihre karakterini canlandıran genç oyuncu Gizem Yanık gündem oldu.

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2. sezonuyla yayın hayatına geri dönen ve gündemin en ses getiren dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti'ne bu sezon katılan yeni oyunculardan biri de Gizem Yanık olmuştu. Genç isim sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileriyle dikkatleri üzerine çekti.