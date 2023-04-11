Aloe veranın diğer faydaları ise şunlardır:

Yapılan deneylerde Aloe veranın içerisindeki antioksidan yapılı bileşiklerin meyve, sebze ve et ürünleri gibi pek çok gıdanın bozulmasını geciktirdiği gözlemlenmiştir. Bu özelliği sayesinde hem gıdaların raf ömrünü uzatmak amacıyla hem de doğal yenilenebilir film ve kaplama materyali olarak da kullanılabilecek faydalı bir bitkidir.

Çeşitli bilimsel araştırmalarda immunostimülan (bağışıklık sistemini destekleyici) olduğu gösterilmiştir.

Akne (sivilce) sorunlarınız varsa Aloe vera içeren jel ve sabunların kullanımı akneli cildin tedavisine yardımcı olabilir.

Ciltte kaşıntılı döküntülerin giderilmesinde etkili olabilir.

Cildi nemlendirir, yumuşatır ve kırışık oluşumunu yavaşlatarak yaşlanmayı geciktirebilir.

Özellikle yaz aylarında güneş yanıklarının ve güneş lekelerinin giderilmesinde faydalı olabilir.

Birinci ve ikinci derece yanık tedavisinde fayda sağlayabilir. Ayrıca yanıktan dolayı oluşan ağrıların azalmasında etkili olabilir.

Dil, yanaklar ve ağzın tamamında yanma hissi olarak tanımlanan yanan ağız sendromuna iyi gelebilir.

Diş ve diş eti hastalıklarına iyi gelebilir. Bazı diş macunlarının içeriğinde de yer alır..

Radyasyondan dolayı oluşan cilt toksisitesinde (zehirlenmesi) tavsiye edilebilir.

Aloe vera jeli ile zenginleştirilmiş probiyotik yoğurt yapımında kullanılarak besinlerle tüketilebilir.

Sindirimi hızlandırarak kilo kaybında yardımcı olabilir; ancak fazla tüketimi ishal yapabilir ve böbreklere zarar verebilir.

Diyabet (şeker) hastalığına fayda sağladığı söylense de yapılan deneylerde diyabetle ilişkisi henüz kesin olarak kanıtlanamamıştır.

Hepatit ve inflamatuvar bağırsak hastalıklarında fayda sağlayabilir.

Aloe vera, antihistaminik özelliği olan (allerjik reaksiyonları azaltan) alprogen maddesini bulundurur. Bu sayede hafif düzeyde cilt allerjilerine iyi gelebilir.

Sindirimi kolaylaştırıcı etkisinden dolayı kabızlık tedavisinde kullanılan diğer besinlerle birlikte kullanılması kabızlık sorunun daha çabuk giderilmesine yardımcı olabilir.

Donmadan kaynaklı hafif yaralanmaların tedavisinde etkili olabilir.

Aloe vera özlü krem kullanımı uçuk virüsünün iyileşmesinde yardımcı olabilir.

Daha çok deri yüzeyinde, ağız ve genital bölgede oluşan kaşıntılı deri hastalığı olan oral liken planus hastalığının semptomlarını azaltmada fayda sağlayabilir.

Sedef hastalığında Aloe vera özlü krem hafif derecedeki sedef hastalığına bağlı görülebilen kızarıklık, pullanma, iltihap gibi semptomları azaltabilir.

Saç derisinde kullanıldığında kepek ve saç dökülmesi gibi saç sorunlarına çözüm olabilir. Saç dökülmesi ve saçkıran durumunda Aloe veranın kırmızı - turuncu çiçekli kısmın özünü kullanmak daha etkilidir.

Dalak ve karaciğer büyümesine iyi geldiği düşünülmektedir.

Antioksidan özellikli maddeler içerir.

Bitkinin içeriğinde 18 amino asit, 20 mineral ve A, C, E vitaminleri gibi toplamda 12 vitamin çeşidi bulunur.

Aloe vera suyu, mide yanması iyileşmesinde fayda sağlayabilir.

İçeriğindeki beta karoten ile göz sağlığı üzerine faydalıdır.

Artrit ağrılarınızın azalmasına yardımcı olabilir.