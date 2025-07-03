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        Haberler Ekonomi Para KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor - Para Haberleri

        KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

        Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM), geçen hafta 15 milyar 497 milyon lira azalarak 543 milyar 827 milyon liraya düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 16:48 Güncelleme: 03.07.2025 - 16:48
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        KKM'de düşüş devam ediyor
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        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 27 Haziran haftasında 290 milyar 580 milyon lira artarak 19 trilyon 159 milyar 573 milyon liradan, 19 trilyon 450 milyar 153 milyon liraya çıktı.

        Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 427 milyar 226 milyon lira artarak 23 trilyon 132 milyar 71 milyon liraya yükseldi.

        Tüketici kredilerinin tutarı, 27 Haziran itibarıyla 32 milyar 119 milyon lira artarak 2 trilyon 369 milyar 287 milyon liraya yükseldi.

        Söz konusu tutarın 583 milyar 196 milyon lirası konut, 59 milyar 408 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 726 milyar 683 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

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        Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 31 milyar 427 milyon lira artarak 2 trilyon 828 milyar 57 milyon lira oldu.

        Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,9 artarak 2 trilyon 218 milyar 959 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

        Bireysel kredi kartı alacaklarının 743 milyar 183 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 475 milyar 776 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

        Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 27 Haziran itibarıyla önceki haftaya göre 4 milyar 750 milyon lira artışla 424 milyar 960 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 310 milyar 3 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

        Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 78 milyar 525 milyon lira artarak 3 trilyon 999 milyar 576 milyon lira oldu.

        KKM bakiyesi ise geçen hafta 15 milyar 497 milyon lira azalarak 543 milyar 827 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 2,35'i oldu.

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