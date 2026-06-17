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        Haberler Ekonomi Girişimcilik KOBIL ‘örnek teknoloji sağlayıcı’ olarak gösterildi

        KOBIL ‘örnek teknoloji sağlayıcı’ olarak gösterildi

        KOBIL, Gartner Hype Cycle for Enterprise Applications 2026 raporunda "Süper Uygulamalar" kategorisinde yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 14:16 Güncelleme:
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        KOBIL 'örnek teknoloji sağlayıcı' olarak gösterildi

        Güvenli dijital kimlik ve kurumsal Süper Uygulama teknolojilerinde küresel ölçekte faaliyet gösteren KOBIL, dünyanın en saygın teknoloji araştırma ve danışmanlık kuruluşlarından Gartner tarafından yayımlanan Gartner Hype Cycle for Enterprise Applications, 2026 raporunda bir kez daha “Süper Uygulamalar (SuperApps)” profilinde Örnek Teknoloji Sağlayıcı (Sample Vendor) olarak gösterildi. KOBIL, kurumsal Süper Uygulama platformu KOBIL mPower ile bu alanda üst üste üçüncü kez Gartner raporlarında yer alma başarısı gösterdi. Gartner'ın bu kategoride değerlendirdiği küresel oyuncular arasında Microsoft, Salesforce, PayPay ve Tencent’de yer alıyor.

        Bu gelişme, kurumların dijital dönüşüm yolculuğunda güvenlik, kullanıcı deneyimi ve operasyonel verimliliği aynı çatı altında buluşturan Süper Uygulama yaklaşımının giderek daha stratejik bir konuma yükseldiğini ortaya koyuyor.

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        Gartner’ın değerlendirmesine göre Süper Uygulamalar, yalnızca son kullanıcı pazarında değil, kurumsal yapılarda da hızla yaygınlaşıyor. Kuruluşlar; farklı sistemler, uygulamalar ve iş süreçleri arasında yaşanan parçalanmış kullanıcı deneyimini ortadan kaldırmak, operasyonel verimliliği artırmak ve maliyetleri azaltmak amacıyla Süper Uygulama mimarilerine yöneliyor.

        Ancak bu dönüşüm, beraberinde önemli zorluklar da getiriyor. Mikro uygulamaların ölçeklenebilir biçimde yönetilmesi, aynı zamanda kurum genelinde güvenlik, uyumluluk ve yönetişim standartlarının korunması; ileri düzey mühendislik ve güçlü bir platform yaklaşımı gerektiriyor.

        KOBIL tarafından geliştirilen KOBIL mPower, kurumların dijital iş süreçlerini tek ve güvenli bir ekosistem altında bir araya getirmelerini sağlayan kurumsal Süper Uygulama platformu olarak öne çıkıyor.

        Platformun merkezinde yer alan güçlü ve doğrulanmış dijital kimlik altyapısı sayesinde kullanıcılar; kimlik doğrulama, güvenli mesajlaşma, dosya paylaşımı, kurum içi onay mekanizmaları ve yasal geçerliliğe sahip elektronik imza süreçlerine tek noktadan erişebiliyor.

        KOBIL mPower’ın mikro uygulama mimarisi (miniApp Framework) ise kurumların mevcut güvenlik ve uyumluluk yatırımlarını koruyarak yeni dijital servisleri hızla devreye almasına olanak tanıyor. Böylece şirketler, iş süreçlerini yeniden tasarlamadan dijitalleştirebilirken; güvenlikten ödün vermeden çalışan deneyimini ve operasyonel verimliliği artırabiliyor.

        KOBIL Kurucusu ve CEO’su İsmet Koyun, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

        “Gartner gibi küresel ölçekte referans kabul edilen bir otorite tarafından üst üste üçüncü kez Örnek Teknoloji Sağlayıcı olarak gösterilmek, KOBIL’in uzun vadeli vizyonunun ve kararlılıkla sürdürdüğü inovasyon çalışmalarının uluslararası düzeyde karşılık bulduğunu gösteriyor. Kurumsal Süper Uygulama yaklaşımının dünya genelinde hızla önem kazanması ve KOBIL mPower’ın bu alanın öncü teknolojileri arasında konumlandırılması, doğru stratejiyle ilerlediğimizin güçlü bir göstergesidir. Güvenli dijital kimliği merkeze alan yaklaşımımızla kurumların dijital dönüşüm yolculuğuna yön vermeye devam edeceğiz.”

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