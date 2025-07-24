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        Haberler Spor Futbol Kocaelispor: 2 - Sivasspor: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Kocaelispor: 2 - Sivasspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Düzce'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig'in yeni takımı Kocaelispor, Topuk Yaylası'ndaki son hazırlık maçında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 20:26 Güncelleme: 24.07.2025 - 20:26
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        Kocaelispor, Sivasspor'u devirdi!
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        Yeni sezon hazırlıklarına Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Süper Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor, yayladaki son hazırlık maçında 1. Lig ekiplerinden Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Topuk Yaylası'nda bulunan 3 numaralı saha da oynanan müsabakada yeni transferlerden Haidara, Show, Nonge ve Agyei ilk 11’de başladı. Mücadele Kocaelispor’un 2-1 üstünlüğü ile tamamlanırken, Körfez ekibinin gollerini ilk yarıda Ryan Mendes ikinci yarıda ise Daniel Agyei attı. Sivasspor’un tek golünü ise Bekir Böke kaydetti.

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