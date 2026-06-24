Kolombiya: 1 - Demokratik Kongo Cumhuriyeti: 0 | MAÇ SONUCU
2026 Dünya Kupası K Grubu 2. maçında Kolombiya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kolombiya 1-0 kazandı ve son 32 turuna çıkmayı garantiledi.
2026 Dünya Kupası K Grubu 2. hafta maçında Kolombiya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti kozlarını paylaştı. Mücadele Kolombiya'nın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Kolombiya'ya galibiyeti getiren golü 76. dakikada Daniel Munoz kaydetti. Yine Munoz'un 6. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Kolombiya'da Galatasaray forması giyen Sanchez, maça ilk 11'de çıktı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Kolombiya 6 puana yükseldi ve son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise 1 puanda kaldı.
Grubun 3. ve son hafta maçında Kolombiya Portekiz'le; Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise Özbekistan'la karşı karşıya gelecek.
K Grubu güncel puan durumu:
Kolombiya - 2 maç - 6 puan
Portekiz - 2 maç - 4 puan
Demokratik Kongo Cumhuriyeti - 2 maç - 1 puan
Özbekistan - 2 maç - 0 puan