Yılın 7 ayında Türkiye genelinde yerli ve yabancıya satılan konut adedi 608 bin 32 olurken, bu konutların yüzde 59,7'sini ikinci el oluşturdu

- 2017'de 34 ve geçen yıl 33 olan ikinci el konut satışlarının sıfır evleri geride bıraktığı il sayısı, 2019'un 7 ayında yaklaşık 2 kat artışla 64'e ulaştı

- İkinci el konut satışının birinci eli geride bıraktığı illerin başında yüzde 81 ile Nevşehir gelirken, Nevşehir'i yüzde 77,5 ile Yalova ve yüzde 77 ile Karaman takip etti

- İkinci el satışlarının en düşük olduğu kent yüzde 42,6 ile Gümüşhane oldu, bu oran Şırnak ve Kastamonu'da yüzde 43, Ordu ve Giresun'da yüzde 44 olarak gerçekleşti

Sürecek...



