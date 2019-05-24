Konya Doğanhisar İlçe Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, ilçeye bağlı Başköy Mahallesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Başköy Mahallesine gelen Öztoklu, burada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine İhsan Öztoklu, ambulansla Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalbine bıçak darbesi alan Öztoklu'nun durumunun kritik olduğu belirtildi.

Öte yandan haberi alan Belediye Başkanı Öztoklu'nun yakınları ve çok sayıda vatandaş hastaneye akın etti.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.