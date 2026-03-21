Konya'da otomobilin çarptığı 60 yaşındaki kadın öldü

Kaza, saat 20.00 sıralarında Ankara-Konya karayolu Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Ömer Yalçın idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Yorulmaz'a (60) çarptı.

DHA'nın haberine göre; ağır yaralanan Yorulmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emine Yorulmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.