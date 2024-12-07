Konyaspor - Antalyaspor: 1-1 (MAÇ SONUCU)
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya gelen Konyaspor ile Antalyaspor 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi Konyaspor, 16'da Adil Demirbağ ile öne geçerken, Antalyaspor'a bir puanı getiren gol 90+1'de Sam Larsson'un penaltısıyla geldi.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor 1-1 berabere kaldı.
Konyaspor 16. dakikada Adil Demirbağ'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Antalyaspor bu gole 90+1'de Sam Larsson'un penaltı golüyle yanıt verdi ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Yenilmezlik serisini 3 maça çıkaran yeşil-beyazlılar puanını 19 yaparken, 2 maç aradan sonra puan kaybeden Alex'in ekibi Antalyaspor ise puanını 18'e çıkardı.
STAT: Konya Büyükşehir
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan
KONYASPOR:Slowik, Oğulcan, Adil, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Ndao (Dk.90+1 Melih Bostan), Aleksic (Dk. 90+1 Adem), Pedriho (Dk. 81 Melih İbrahimoğlu), Yusuf (Dk.71 Prip), Umut (Dk.81 Kramer)
ANTALYASPOR: Piric, Erdoğan, Veysel, Thalisson, Güray (Dk. 76 Mert), Petrusenko (Dk. 64 Towsend), Kaluzinski (90+1 Milosevic) Soner, Larsson, Van De Streek (Dk. 46 Safuri), Gaich (Dk. 90+1 Abdurrahim)
GOLLER: Dk. 15 Adil (Konyaspor), Dk. 90+1 Larsson (pen.) (Antalyaspor)
SARI KARTLAR: Bazoer, Ndao, Oğulcan (Konyaspor), Townsend (Antalyaspor)