Konyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

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"İLAÇ GİBİ 3 PUAN" SİNAN VARDAR / FOTOMAÇ: Beşiktaş Lugano ve İstanbulspor maçını kazandığı taktirde milli maç arası sonrası oynayacağı Galatasaray maçına moralli girer. Derbide alınacak 3 puan da Kartal'ı zirve yarışına sokar. Konyaspor, son iki sezonki formundan uzak; futbol lügatında; ısırmayan bir takım hüviyetine bürünmüş. Hakem Arda Kardeşler dün yine kötü bir yönetim gösterse de, belki de kariyerinin en iyi maçını yönetti.

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"KÖTÜ OYUN İYİ SONUÇ" OKTAY DERELİOĞLU / TAKVİM: BEŞİKTAŞ son haftalarda formsuz bir görüntüye sahipti. Bu formsuz görüntüleri Konyaspor deplasmanında da devam etti. İlk yarıda uzatma dakikalarında gol buldular. Rakipten Uğurcan golü hediye etti. Bu gol Beşiktaş'a nefes aldırdı. Kötü futbol yine devam ediyor. Hediye golle birlikte Beşiktaş öne geçti ve ikinci yarıda tartışmalı bir pozisyon vardı. Konyaspor'dan Oğulcan'ın kırmızı kart görmesi Beşiktaş'ı biraz daha rahatlattı, Konya'nın gardı düştü.