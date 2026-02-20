OSIMHEN YENİ SERİ PEŞİNDE

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig'de yeni bir gol atma serisi yakalamayı hedefliyor.

Osimhen, bu sezon sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 16, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7 olmak üzere 23 resmi maça çıktı. Ligde 9 kez fileleri havalandıran 27 yaşındaki santrfor, "Devler Ligi"nde ise 6 kez tabelayı değiştirdi.

Yıldız golcü, Trendyol Süper Lig'de 15. haftada 2 gol attığı Samsunspor mücadelesiyle başlayan süreçte sırasıyla süre aldığı Hesap.com Antalyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında birer kez ağları sarstı. Ligdeki 5 maçlık gol atma serisi 22. haftadaki ikas Eyüpspor mücadelesiyle sona eren Osimhen, Konyaspor maçında yeni bir serinin başlangıcını yapmaya çalışacak.