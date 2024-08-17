Konyaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları

OSMAN ŞENHER: Konya deplasmanı bu sezon bütün takımlar için çok zor geçecek. Hele bu sezon başı olunca deplasmana gelen takımların işi daha da zor. Geçen hafta Kasımpaşa’yı İstanbul’da yenen bir Konyaspor ile oynadı Galatasaray. Okan Buruk daha istediği kadroyu sahaya süremiyor. Kimler gidecek, hangi futbolcular gelecek bir muamma devam ediyor. Ben eminim hoca da, futbolcular da bu yüzden kaos yaşıyorlar. Mauro Icardi müthiş bir futbolcu. Bu oyuncu ne kadar çok topla buluşursa o kadar çok etkili oluyor. Tam bir takım oyuncusu. Okan hocanın Arjantinli ismin daha çok topla buluşması için farklı planlar yapması lazım.