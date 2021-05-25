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HaberlerGündem3. SayfaKORKUNÇ İDDİA! Son dakika: Yeni doğan bebeğini öldürdü - Haberler
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Konya'da korkunç iddia! Tarım işçisi kadın yeni doğan bebeğini öldürdü

Konya'da dehşete düşüren bir iddia ortaya çıktı. Kentin Ereğli ilçesinde, tarım işçisi Zekiye T., yeni doğan bebeğini öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alındı

KORKUNÇ İDDİA! Son dakika: Yeni doğan bebeğini öldürdü - Haberler
Korkunç iddia! Yeni doğan bebeğini öldürdü
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DHA

Şanlıurfa'da oturan Zekiye T., 1 yıl önce Suriye uyruklu 'Kasım' adlı kişiyle dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Zekiye T., 8 aylık hamileyken tek başına doğum yaptı.

DHA'nın haberine göre Zekiye T., ölü doğduğu öne sürülen bebeği evinde sakladı. Kısa süre önce yakınlarıyla tarlada çalışmak üzere Ereğli ilçesine gelen Zekiye T. hakkında, Şanlıurfa 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'nce 4 Mayıs günü 'Çocuğunu kasten öldürme' suçundan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ereğli'nin Kuzukuyu Mahallesi'nde olduğu belirlenen Zekiye T., dün kaldığı çadırda gözaltına alındı. Zekiye T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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