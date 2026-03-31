Kosovalı spor yorumcusu Arben Berisha, HT Spor'a değerlendirdi: Şanslar kesinlikle yarı yarıya!

RTK spor yorumcusu Kosovalı Arben Berisha, Dünya Kupası play-off turu finalindeki Kosova-Türkiye maçı öncesi HT Spor’a özel değerlendirmelerde bulundu.

İşte Berisha'nın açıklamaları:

"ROMANYA'YA KARŞI FAVORİ OLDUKLARINI GÖSTEREMEDİLER"

"Her iki taraf için de inanılmaz bir maç olacak. Her iki taraf için de %50 - %50 şans veriyorum. Çünkü Türkiye Milli Takımı uluslararası arenada çok daha deneyimli olmasına rağmen, Romanya’ya karşı oynadıkları yarı finalde büyük bir favori olduklarını pek gösteremediler. Beşiktaş Stadı’nda bu kadar büyük bir destekle evlerinde oynamalarına rağmen 1-0’dan daha büyük bir galibiyet elde edemediler."

"İKİ ÜLKE ARASINDA BİR BAĞ VAR"

"Slovakya karşısında sonucu tersine çeviren Kosova Milli Takımı'nın yaklaşımıyla karşılaştırıldığında aslında iki kez beraberliği yakalayıp öne geçmeyi başardılar ve heyecan verici bir 4-3’lük skorla maçı kazandılar ki bu klasik bir yarı final maçydı. Geçmişteki tarihe baktığınızda iki ülke arasında bir bağ var ama Türkiye’nin genel olarak Kosova’yı ve Kosova Milli Takımı’nı desteklediğini de söyleyebilirsiniz. Çünkü Kosova, 2014 yılında UEFA ve FIFA’ya tam üye olmadan iki yıl önce dostluk maçı yapma davetini kabul eden, uluslararası düzeyde tanınan ilk milli takımlardan biriydi."

"ÜÇ MAÇIN TAMAMINI TÜRKİYE KAZANDI"

"O zamanlar uluslararası alanda tanınan bir dostluk maçındaydı ama Türkiye’nin 2014’te kazandığı o dostluk maçının oynandığı yer, salı günü finalin oynanacağı yer değildi. O maç Kosova’nın kuzeyindeki Mitrovica kasabasında oynanmıştı. Kosova’nın 6-1’lik ağır bir mağlubiyetiydi. O zamanlar bu nesilden sadece Hakan Çalhanoğlu vardı ve hala bu neslin bir parçası, Türkiye Milli Takımı formasıyla 100’den fazla maça çıktı. O dönemdeki Kosova Milli Takımı oyuncularından hiçbiri hala takımda oynamıyor. Şimdiye kadar her iki ülke arasında oynanan üç maçın tamamını Türkiye Milli Takımı kazandı."

"TÜRKİYE BU ALTIN JENERASYONA SAHİP OLDUĞU İÇİN ÇOK ŞANSLI"

"Tabii ki Türkiye Milli Takımı’nın mevcut kadrosuna bakarsanız, diğerlerinin üzerinde oyunun gidişatını değiştirebilecek tek bir oyuncu var. Romanya’ya karşı oynanan yarı final maçında olduğu gibi, Arda Güler harika bir asistle Kadıoğlu tarafından atılan tek golün atılmasına yardımcı oldu. Saniyeler içinde oyunu bu şekilde değiştirebilecek bir oyuncu ismi vermem gerekirse, bu kesinlikle Arda Güler’dir. Arda Güler, Real Madrid’de harika bir sezon geçiriyor. Bu yüzden muhtemelen Türkiye bu altın jenerasyonla ona sahip olduğu için çok ama çok şanslı."

"HARİKA BİR AKŞAM OLACAK"

"Finalin Priştine’de, Fadil Vokrrı Stadyumu’nda sadece 13 bin kişilik çok büyük olmayan bir seyirci kitlesiyle oynanacağını unutmayalım. Ancak diğer tüm insanların da stadyumun etrafına gelip muhtemelen stadyum dışındaki tesislerden Kosova Milli Takımı’na tezahürat yapması için büyük bir ilgi var. Harika bir akşam olacak. Türkiye Milli Takımı belirleyici bir faktör olan Arda Güler’e sahip olsa da, Kosova Milli Takımı'nın bir grup olarak bu Dünya Kupası elemelerinde gerçekten çok iyi oynadığını unutmayalım."

"KOSOVA KOLAY PES ETMEYECEKTİR"

"Kosova Milli Takımı için gol atmasını bekleyeceğiniz tek bir oyuncu yok. Herhangi bir oyuncu gol atabilir. Kosova Milli Takımı'nın gerçekten kolay pes etmeyeceğini düşünüyorum. Çok zor olsa da kazanmak için savaşacaklar ancak Kosova Milli Takımı çok kararlı, özellikle de evlerinde tüm Arnavutlardan ve tabii ki Kosova’daki nüfusun bir parçası olan Türk toplumundan gelen bu kadar büyük bir destekle oynadıkları için."

"FODA İLE SAVUNMA TARZI FARK YARATTI"

"Kosova Milli Takımı’nın mevcut antrenörü Franco Foda’nın takıma getirdiği yaklaşım, daha önce zorlandığımız savunma tarzı bence fark yarattı. Çünkü daha önce farklı milli takım menajerleri tarafından yönetildiğimizde çok fazla gol atabilirdik ama çok fazla gol yediğimiz için zorlanırdık. Franco Foda aslında savunma hattını geliştirdi ve birçok yeni oyuncu getirdi. Onlar da milli takım için oynamayı hak ettiklerini gösterdiler. Bu yüzden Franco Foda tarafından yaratılan farkın bu olduğunu söyleyebilirim."

"BİZİ BU NOKTAYA GETİRMEYİ BAŞARDILAR"

"Bu elemeler sırasında İsviçre’ye karşı ilk maçımızda 4-0 yenilmiştik ama ikinci maçtan itibaren geriye bakıp ne olduğuna baktık ve bunun bir daha tekrarlanmasını istemedik. Bu yüzden oyuna daha gerçekçi yaklaştık. Ayrıca gruptaki tüm milli takımların, özellikle İsveç ve Slovenya’nın formda olmadığını söyleyebilirsiniz. Bu yüzden kağıt üzerinde kura çekildiğinde Dünya Kupası’na katılmak için bu kadar yaklaşacağımız konusunda pek umutlu değildik ancak milli takım oyuncuları işlerini yaptılar ve bizi bu noktaya getirmeyi başardılar."

"ŞANSLAR KESİNLİKLE %50 - %50"

"Tarihi bir Dünya Kupası elemelerine sadece bir galibiyet uzaktayız. Dediğim gibi şanslar kesinlikle %50 - %50. Bu yüzden rakibi küçümsememeliyiz. Dünya Kupası’na uzun süredir katılamamış olsa da Türkiye uluslararası arenada ve bölgede, Balkanlar’da büyük bir isim. Buna saygı duyuyoruz ama 10 yıllık süre içinde uluslararası arenada oynarken olduğu gibi rakibimiz kim olursa olsun korkmuyoruz."