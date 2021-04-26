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HaberlerTeknoloji'Kripto para sektöründe regülasyon ve lisanslama şart'- Haberler
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FINTR: 'Kripto para sektöründe regülasyon ve lisanslama şart'

Finansal Teknoloji ve İnovasyon Derneği (FINTR),kripto sektöründe yapılacak regülasyon öncesinde bu sektörde faaliyet gösteren kurumların dinlenmesi gerektiğini ve düzenleme ile lisanslama, bağımsız denetim gibi konuların zorunlu hale getirilmesini vurguladı.

'Kripto para sektöründe regülasyon ve lisanslama şart'- Haberler
HABERTURK.COM

Dünya üzerinde birçok ülkede kripto varlık alım satımı yapan, kripto varlıkları saklayan platform ve şirketler çeşitli düzenlemelere tabi tutulmaya başlandı. Bu noktada ülkeler, bir yandan inovasyonun gelişmesini desteklerken, bir yandan da işlem yapan kullanıcıların haklarını koruyacak makul düzenlemelere imza atıyor. Gerek kara paranın aklanmasının önlenmesi gerekse kullanıcı güvenliğini destekleyen bu düzenlemeler, inovasyonun önüne geçtiğinde ve yasaklayıcı hale geldiğinde kullanıcılar, yurt dışına yöneliyor ya da denetimin yapılamadığı tezgâh üstü işlemleri tercih ediyorlar.

Dünyadaki trendler takip edilerek, inovasyonun önünün açılması gerektiğini belirten Finansal Teknoloji ve İnovasyon Derneği (FINTR),“Türkiye'de halihazırda sanki bir denetime tabiymişçesine işlem yapan platform ve şirketlerin işlemleri düzenlenebilir ve kullanıcıların korunduğu bir sistem geliştirilebilir” açıklaması yaptı.

Açıklamada, “En önemlisi de ödeme altyapıları ve blok zincir teknolojisine ilişkin kapsayıcı bir mevzuatla Türkiye'nin özellikle yazılım gücünü kullanarak dünyada gelişen blok zincir teknolojisi konusunda önemli bir teknoloji, inovasyon ve altyapı sağlayıcı konumuna gelmesi mümkün” denildi.

KRİPTO SEKTÖRÜ İÇİN ÖNERİLER

Üyeleri arasında dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen kripto borsaları yer alan Finansal Teknoloji ve İnovasyon Derneği (FINTR),kripto sektörü için önerilerini üyelerinin de ortak görüşü ile şu şekilde sıraladı:

- İlk önerimiz hem şirketlerin hem de kullanıcıların haklarını korumak amacıyla düzenlemelerin yapılması ve lisanslamaya gidilmesi yönündedir. Burada kritik olan ilgili otoritelerin regülasyon çalışmalarında pazardaki oyuncuların görüşlerini almadır. STK'lar üzerinden bir geri bildirim mekanizması kurgulanabilir. Regülasyon sürecinde yurtdışındaki başarılı örneklerin incelenmesi ve Türkiye'ye uyarlanması hedefimiz olmalıdır.

- Lisanslama çok önemli bir adım. Bu sayede regülasyonun şartlarını yerine getiremeyen "merdiven altı" olarak tabir edilebilecek firmaların ayıklanması ve dolandırıcılık vakalarının önlenmesi mümkün olabilir. Kripto borsaları hacim ve kullanıcı sayısına göre sınıflandırılabilir; bu sınıflandırmaya göre teminat kriterleri, BT yeterlilikleri, denetleme süreçleri belirlenebilir. Kripto borsaları için güçlü sermaye yapısı şartı yine önemli başlıklardan biri olmalıdır. Kripto para kurumlarının üst yönetimi seçilirken belli kriterlere uyum, tanımlanmış yönetici seviyelerine SPK lisanslama ve belge zorunluluğu gibi şartlar getirilebilir.

- Bunlara ek olarak, MASAK mevzuatı doğrultusunda güçlü Kimlik Tanıma (KYC) denetimi oluşturulması zorunluluğu getirilmesi hem şirketleri hem de kullanıcıları koruyacaktır. Ayrıca lisanslanan kripto borsalarına bağımsız denetim zorunluluğu getirilerek güvenlik alanı genişletilebilir.

‘SEKTÖRÜN GELİŞİMİ İÇİN GEREKLİ ORTAM SAĞLANMALI’

Kriptopara gibi yeni bir varlık sınıfı için gereken yasal düzenlemelerin sektörün güvenli gelişimi için hayati önem taşıdığını vurgulayan derneğin açıklmasında şu ifadelere yer verildi:

“Düzenleyici kurumlar kapsayıcı bir yaklaşım benimserse, ülkemizde bu sektörün gelişimi için gerekli ortam sağlanmış olacak. Sektörü, güveni sarsacak oyunculardan arındırmak için düzenlemelerin; gelişmenin de önünü açacak şekilde bir an önce yapılmasını bekliyoruz. FINTR olarak Avrupa Birliği lisans süreçleri ve diğer ülke örnekleri konusunda bilgi paylaşmaya ve regülasyon kurumlarımızla işbirliği yaparak kullanıcılar için güvenliğin öncelikli olduğu bir çerçeve oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

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