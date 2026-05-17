Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Kryvbas KR: 2 - Shakhtar Donetsk: 3 | MAÇ SONUCU

        Kryvbas KR: 2 - Shakhtar Donetsk: 3 | MAÇ SONUCU

        Ukrayna Ligi'nin 29. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı şampiyon Shakhtar Donetsk, deplasmanda Kryvbas KR'yı 3-2 mağlup etti. Hava saldırısı alarmı nedeniyle üç kez duran karşılaşmayı kazanarak puanını 72'ye çıkaran ve iki hafta önce şampiyonluğunu ilan eden Arda Turan'ın öğrencileri, ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Kryvbas KR ise 47 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 18:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şampiyon Shakhtar seriye bağladı!

        Ukrayna Ligi'nin 29. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Kryvbas KR'ya konuk oldu. Kryvbas KR'nın ev sahipliğinde oynanan mücadeleyi kazanan 3-2'lik skorla Shakhtar Donetsk oldu.

        Saat 13:00'te oynanması planlanan karşılaşma, hava saldırısı alarmı nedeniyle 14:45'te başladı fakat 15. dakikada tekrar oyun durdu ve iki saate yakın bir süre ara verildi.

        Turuncu Siyahlılar'a galibiyeti getiren golleri 45 ve 68. dakikalarda Obah, 42. dakikada da Lassina Traore attı. Ev sahibinin gollerini ise 58'de Gleiker Mendoza ile 87. dakikada Yaroslav Shevchenko kaydetti.

        Şampiyonluğu iki hafta önce garantileyen Shakhtar Donetsk, puanını 72'ye çıkardı ve üst üste 7. galibiyetini aldı. Kryvbas KR ise haftayı 47 puanla 6. sırada tamamladı.

        Ukrayna Premier Ligi'nin 30. ve son haftasında Arda Turan'ın öğrencileri, Kolos'u ağırlayacak. Kryvbas KR, Oleksandria'ya konuk olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Tarihi geçmiş yoğurdu satan esnaf: 'Sabah kaldırın demiştim' diyerek savundu."

        Hatay'da zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde rafta son kullanma tarihi geçmiş yoğurt bulunduran esnaf, "Sabah muhabbetini yaptık, kaldırın diye" söylemiştim diyerek kendini savundu. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        "Çin dönüşü verilen tüm eşyalar çöpe atıldı"
        "Çin dönüşü verilen tüm eşyalar çöpe atıldı"
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Fenerbahçe Eyüpspor karşısında!
        Fenerbahçe Eyüpspor karşısında!
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"