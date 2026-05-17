Kryvbas KR: 2 - Shakhtar Donetsk: 3 | MAÇ SONUCU

Ukrayna Ligi'nin 29. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Kryvbas KR'ya konuk oldu. Kryvbas KR'nın ev sahipliğinde oynanan mücadeleyi kazanan 3-2'lik skorla Shakhtar Donetsk oldu.

Saat 13:00'te oynanması planlanan karşılaşma, hava saldırısı alarmı nedeniyle 14:45'te başladı fakat 15. dakikada tekrar oyun durdu ve iki saate yakın bir süre ara verildi.

Turuncu Siyahlılar'a galibiyeti getiren golleri 45 ve 68. dakikalarda Obah, 42. dakikada da Lassina Traore attı. Ev sahibinin gollerini ise 58'de Gleiker Mendoza ile 87. dakikada Yaroslav Shevchenko kaydetti.

Şampiyonluğu iki hafta önce garantileyen Shakhtar Donetsk, puanını 72'ye çıkardı ve üst üste 7. galibiyetini aldı. Kryvbas KR ise haftayı 47 puanla 6. sırada tamamladı.

Ukrayna Premier Ligi'nin 30. ve son haftasında Arda Turan'ın öğrencileri, Kolos'u ağırlayacak. Kryvbas KR, Oleksandria'ya konuk olacak.