Hayattaki en büyük korkun ne?



En büyük korkum karanlıkta kalmak. Hem mecazi hem gerçek anlamda beni korkutuyor.



Hayatta kırmızı çizgilerin var mı? 'Asla tahammül edemem' dediğin şeyler…

Ne bana ne de bir başkasına bağırılmasından hiç hoşlanmıyorum; ortada ne problem olursa olsun saygı çerçevesinde çözülmeli. Bağırılmasına ve hakarete tahammülüm yok.