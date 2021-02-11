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Kültürel ve doğal miraslarımız XXV (Karain Mağarası)

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday olan varlıklarımızdan biri olan Karain Mağarası, 500 bin yıl önce yerleşim merkezi olarak kullanılması açısından ilk insanların yaşamı hakkında bilgiler veriyor. Karain Mağarası, bu özelliğiyle aslında sadece Türkiye'nin değil, insanlığın özel varlıklarından biri

Kültürel ve doğal miraslarımız XXV (Karain Mağarası)
500 bin yıl önce orada yaşadılar
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500 bin yıl önce yerleşim merkezi olarak kullanılmasıyla Anadolu ve Yakın Doğu tarihi açısından önemli bir paleolitik merkez olan Antalya'daki Karain Mağarası'na yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor.
Alt Paleolitik dönemden geç Roma dönemine kadar görülen yerleşim izleri Anadolu arkeolojik çalışmalarında önemli bir konuma sahip. Klasik dönemlerdeki kullanım daha çok adak Mağara niteliğinde olan Karain mağarasının dış duvarları üzerinde Grekçe kitabe ve nişler bulunuyor.

Yeryüzünde bilinen paleolitik mağaraların çoğu sadece bir dönemi temsil ederken Karain Mağarası, alt, orta ve üst olarak kesintisiz bir katmanlaşma göstermekte ve bu katmanlardan elde edilen veriler, özellikle Avrupa ve Yakın Doğu arasındaki bağlantılar ve göç yolları hakkında fikir veriyor.

Karain Mağarası'nda ele geçirilen Anadolu'da bilinen en eski insan kalıntılarının yanı sıra mağarada ortaya çıkarılan taşınabilir sanat ürünleri, Anadolu sanatının ilk örneklerini oluşturuyor. Karain Mağarası, bitki ve hayvan kalıntılarıyla da Batı Akdeniz'in eski faunası hakkında bilgi edinme açısından önemli bir role sahip.
Denizden yüksekliği 430 450 metre olan Karain Mağarası, 1946'da Kılıç Kökten tarafından keşfedildi.

UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde Türkiye'nin 77'si kültürel, 3'ü doğal ve 3'ü karma (Kültürel / Doğal) olmak üzere toplam 83 varlığı bulunuyor. UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme kapsamında Taraf Devletler, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmesi uygun olan varlıklara ilişkin envanterlerini (geçici liste) UNESCO Dünya Miras Merkezi'ne iletmekle yükümlüdürler.
UNESCO Dünya Miras Merkezi'nce yayınlanan bu listede yer alan varlıklara ilişkin hazırlanan adaylık dosyaları Dünya Miras Komitesi'ne sunulmaktadır. Geçici Listeler hazırlanırken varlıkların Dünya Miras Komitesi'nce belirlenen kriterleri karşılama durumları ile mimari, tarihi, estetik ve kültürel, ekonomik, sosyal, sembolik ve felsefi özellikleri de dikkate alınmaktadır.
İlk kez 1994'te UNESCO Dünya Miras Merkezi'ne iletilen Geçici Listemiz 2000, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020'da güncellendi.

 

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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