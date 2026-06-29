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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kulüplerden "yabancı kuralı değişsin" talebi!

        Kulüplerden "yabancı kuralı değişsin" talebi!

        Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan'ın görev süresi 2 hafta sonra dolacak. Kulüplerin büyük çoğunluğu başkan Doğan'ın devam etmesini isterken; Kulüpler Birliği ise mevcut yabancı kuralının değişmesi için TFF'ye yazı gönderecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 10:26 Güncelleme:
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        Kulüplerden "yabancı kuralı değişsin" talebi!

        Kulüpler Birliği'nde Başkan Ertuğrul Doğan'ın görev süresi 2 hafta sonra dolacak.

        Kulüplerin büyük bir çoğunluğu Başkan Doğan'ın görevine devam etmesini isterken; Ertuğrul Doğan ise henüz kararını vermedi.

        Ayrıca Kulüpler Birliği yabancı kuralının değişmesi için TFF'ye resmi yazı gönderecek.

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