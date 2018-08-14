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Kur 6.3 TL’ye geriledi

Merkez Bankası ve BDDK’nın önlemlerinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak akşam saatlerinde gelen açıklamaları, dolar kurunu hızla aşağı çekti. Dolardaki günlük düşük yüzde 8’leri aştı

14.08.2018 - 22:41 | Güncelleme:

Dövizdeki sert yükselişe karşı son iki gündür Merkez Bankası ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından atılan adımların ardından, bu akşam saatlerinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yaptığı  “Önümüzdeki dönemde firmaların döviz risklerini azaltmaya yönelik tedbirleri adım adım hayata geçireceğiz. TL'yi koruyacağız” açıklaması dolar kurunu hızla aşağı çekti.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre, Türkiye’de piyasaların kapanmasının ardından uluslararası piyasalarda dolar kuru 6.30’lu seviyesine kadar geriledi.

Saat 18:30’da 6.50 TL altına gevşeyen kur, 20:15’te ise 6.33 TL’ye indi.

Dolardaki akşam saatlerinde yaşanan düşüşte, Bakan Albayrak’ın SETA'nın düzenlediği sempozyumda yaptığı konuşmada, “Serbest piyasa kuralları çerçevesinde gereken tüm adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Bankalar ve özel sektörün sonuna kadar yanındayız” sözlerinin, piyasadaki faiz artırımı beklentilerini de güçlendirmesinin etkili olduğu belirtiliyor.

ABD ile Türkiye ilişkilerinin gerilmesinde kilit unsur olan rahip Andrew Brunson ile ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği piyasalarda, dolar kuru saat 22.00’de ise 6.31 TL’ye kadar düştü. Akşam saatlerinde yoğunlaşan dolardaki satış ile kurdaki günlük düşüş yüzde 8’leri aştı.

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Yorumlar 5
  • Misafir 50 dakika önce
    daha çok düşecek
  • Misafir 1 saat önce
    4.5 olmadan düşmüş saymam. ancak normalleşir
  • Misafir 1 saat önce
    şükür rabbimize
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