Robotik süreç otomasyonu ve yapay zeka konusunda küresel ölçekte faaliyet gösteren yazılım şirketi UiPath, Türkiye Genel Müdürü Tansu Yeğen’i içlerinde Türkiye, Rusya, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, İsrail, Litvanya ve Ukrayna’nın da bulunduğu 30 ülkeyi kapsayan bölgenin başına getirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre sözkonusu 30 ülkeden oluşan bölgenin merkezi de İstanbul oldu.
Dünyada kurumsal robotik süreç otomasyonu pazarında yazılım robotlarına odaklanan UiPath’in Satış Başkanı Craig Bumpus, şirket olarak Türkiye gibi gelişen pazarlarda büyüme faaliyetlerine çok önem verdiklerinin altını çizdi.
Bumpus, ‘‘Tansu Yeğen, 25 yılı aşan Türkiye ve Avrupa’daki teknoloji ve telekomünikasyon sektöründe lider şirketlerde edinmiş olduğu satış, strateji ve iş ortakları alanındaki derin tecrübesiyle, UiPath için bu göreve yönelik en doğru seçim oldu” dedi.
YENİ BÖLGEDE ÖZEL VE DEVLET KURUMLARINA ODAKLANACAK
Kariyer geçmişinde HP, Microsoft, Apple, Turkcell ve IBM gibi şirketler bulunan Tansu Yeğen, 2013-2018 yıları arasında Samsung Türkiye'de üst düzey yönetici olarak görev yapmıştı. Yeğen, geçen yılın ağustos ayında ise UiPath Türkiye Genel Müdürü olmuştu.
Türkiye ofisinin 200’ün üzerinde müşteri ve 50 civarında iş ortağıyla faaliyetlerine devam ettiği belirtilen uiPath’ten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Tansu Yeğen de şunları söyledi:
“Halihazırda Romanya, Türkiye ve Rusya’daki faaliyetlerimize daha da kuvvetli bir şekilde devam edeceğiz. Birçok ülkedeki ekibimle birlikte yakın çalışarak, yapay zeka destekli yazılım robotlarımızla yeni bölgemiz içindeki özel ve devlet kurumlarına hızlanmaları ve verimlilik artışı için katkılarda bulunacağız.”
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