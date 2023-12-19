Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan iller ve ilçelere ilişkin sorgulamalar son günlerde meydana gelen depremler sonrasında yeniden gündeme geldi. Kuzey Anadolu Fay Hattında bulunan iller ile KAF üzerinde meydana gelen depremleri sizler için haberimizde derledik. İşte "Kuzey Anadolu Fay Hattı nerede ve hangi illerden geçiyor?" sorularının yanıtları ile konuyla ilgili güncel bilgiler...

KAF sistemi, Anadolu Levhası'nın, güneyde Arap Levhası (yılda 25 mm'leri bulan hızlı sıkıştırma hareketi ile) ve kuzeyde (neredeyse hiç hareket etmeyen) Avrasya Levhası'nın arasında kalması ve bu sebeple batıya doğru açılma şeklinde hızla hareket etmesi sebebiyle yüksek sismik aktivite göstermektedir.

Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif sağ-yanal atımlı faylarından biridir.

DÜNYANIN EN HIZLI HAREKET EDEN FAY HATLARINDAN BİRİ!

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KUZEY ANADOLU FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

KAF, 1100 km uzunluğunda sağ yönlü ve doğrultu atımlı aktif fay hattıdır. Yaklaşık olarak Van Gölü'nden Saros Körfezi'ne kadar tüm kuzey Anadolu'yu keser. Tek bir faydan oluşmaz, pek çok parçadan oluşan fay zonudur. Fay hattında, parçalanmış-ezilmiş kayaçlar, soğuk ve sıcak su kaynakları, gölcükler, traverten oluşumları, genç volkan konilerine rastlanır.

Fayın bazı kısımları depremler sırasında 0,5-1,5 m düşey, 1,5-4,3 m yatay atımlar yapmıştır. Genç Kuvaterner zamanından itibaren 800–1000 m yatay atım yaptığı ötelenen genç vadi yataklarından tespit edilmiştir.