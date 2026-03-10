Canlı
        Haberler Spor Futbol Kyle Walker, İngiltere Milli Takımı’nı bıraktı! - Futbol Haberleri

        Kyle Walker, İngiltere Milli Takımı’nı bıraktı!

        35 yaşındaki İngiliz sağ bek Kyle Walker, milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

        Habertürk
        Giriş: 10.03.2026 - 19:33
        Kyle Walker'dan milli takıma veda!

        2026 Dünya Kupası’na kısa süre kala İngiltere’de sürpriz bir gelişme yaşandı. Tecrübeli sağ bek Kyle Walker, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.

        Sheffield United, Tottenham Hotspur ve Manchester City formaları giyen Walker; İngiltere ile 2018 ve 2022 Dünya Kupaları ile 2016, 2021 ve 2024 Avrupa Şampiyonaları’nda forma giydi.

        Walker, milli formayı son olarak Haziran 2025’te Senegal ile oynanan hazırlık maçında giymişti.

        Kararıyla ilgili konuşan yıldız futbolcu, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

        “Bu kararı vermek beni üzüyor ama İngiltere ile başardıklarımla da çok gurur duyuyorum.”

        Uzun yıllar İngiltere savunmasının vazgeçilmez isimlerinden biri olan Walker, hızı ve tecrübesiyle özellikle büyük turnuvalarda takımın önemli parçalarından biri olmuştu. Milli takım kariyerinde 96 maça çıkan tecrübeli oyuncu, İngiltere futbolunun son dönemindeki en istikrarlı savunmacılar arasında yer aldı.

        Gaspçılar binaya merdiven dayayıp dehşet saçtı!

        İstanbul Kadıköy'de akıl lmaz bir gasp olayı yaşandı. Sabaha karşı bir evin balkonuna merdiven dayayıp çıkan gaspçılar dehşet saçtı. 

