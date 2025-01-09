L'Oréal Grup CES 2025’te yeni teknolojisini tanıttı

Cell BioPrint cihazı ile insan vücudundaki mekanizmaların cildin görünümünü nasıl etkileyebileceğini inceleyen bir teknoloji sunan L'Oréal’in, cilt bakımında yeni bir dönemi başlatması planlanıyor. CES (Consumer Electronics Show) 2025’te tanıtılan cihazın yine bu yıl içerisinde Asya’da pilot uygulamaya geçmesi planlanıyor.

Cihaz cildin ne kadar hızlı yaşlandığını hesaplayarak yaşlanma belirtilerini yavaşlatmak için kişiye özel öneriler sunmayı amaçlarken, belirli aktif bileşenlerin ciltte nasıl bir etki yaratacağını öngörerek doğru ürün seçiminde yardımcı oluyor. Ayrıca cilt sorunları (koyu lekeler, geniş gözenekler vb.) ortaya çıkmadan önce potansiyel cilt sorunlarını tahmin edip önleyici adımlar öneriyor. Dakikalar içerisinde kişiselleştirilmiş bir cilt değerlendirmesi sunan L'Oréal Cell BioPrint cihazı cilt yaşlanması ve bakımına dair önemli bilgiler sağlıyor.