        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi La Laguna Tenerife: 99 - Galatasaray MCT Technic: 59 | MAÇ SONUCU

        La Laguna Tenerife: 99 - Galatasaray MCT Technic: 59 | MAÇ SONUCU

        FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final üçüncü maçında Galatasaray MCT Technic, deplasmanda İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibine 99-59 yenilerek elendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 00:27 Güncelleme:
        Galatasaray MCT Technic Avrupa'ya veda etti!

        Galatasaray MCT Technic, FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final üçüncü maçında konuk olduğu İspanyol ekibi La Laguna Tenerife 99-59 yenilerek organizasyona veda etti.

        Tenerife'deki Santiago Martin Arena'da oynanan karşılaşmada La Laguna Tenerife, ilk çeyreği 28-16 önde bitirirken devre arasına da 46-28 üstünlükle girdi.

        Galatasaray MCT Technic'e göre daha iyi performans sergileyen İspanya ekibi, üçüncü çeyreği de 72-48 önde tamamladı.

        Son periyotta da etkili oyunun sürdüren ve farkı daha da açan La Laguna Tenerife, sahadan 99-59 galip ayrılarak adını dörtlü finale yazdırdı.

        MAÇIN SKORER İSİMLERİ

        Ev sahibi ekipte, Giorgi Shermadini 20 sayı, 14 ribauntla "double-double" yaparak maçın en skorer ismi oldu. Jaime Fernandez 19, Joan Sastre 13 sayıyla maçı tamamladı.

        Galatasaray MCT Technic'te Buğrahan Tuncer 14, Muhsin Yaşar 11 sayıyla oynadı.

        Sarı-kırmızılı ekip, eşleşmenin ilk maçında İspanya temsilcisine deplasmanda 84-83 mağlup olmuş sahasındaki ikinci maçı ise 64-62 kazanmıştı.

