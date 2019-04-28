Türk Telekom’un anlık mesajlaşma uygulaması LAFF’ın beta sürümü kullanıma sunuldu. Türk Telekom Dijital ve Siber Güvenlik Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Demir, Argela teknoloji ekibi tarafından geliştirilen LAFF Beta’nın arayüz tasarımlarını, dünya trendleri ile Türk kültürüne özgü yerli öğeleri sentezleyerek oluşturduklarını belirtti.
'6 AYLIK ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ'
Demir, “LAFF Beta, Türk Telekom ve iştirakimiz Argela’da çalışan gençlerimizle, yani tamamen kendi iç kaynaklarımızı kullanarak ‘görev gücü’ mantığı ile gerçekleştirdiğimiz 6 aylık bir çalışmanın ürünü. Türk Telekom kullanıcılarının bir süredir aşina olduğu Wirofon mesajlaşma platformunun da mimarı olan ekibimizle birlikte, tüm dünya trendlerini inceleyerek hem küresel hem de kendi kültürümüze hitap edecek, tüm mobil platformlarda kullanılabilecek evrensel bir anlık iletişim uygulaması olarak LAFF’ı geliştirdik" dedi.
SOSYAL ETKİLEŞİM ÖZELLİĞİNE SAHİP OLACAK
LAFF Beta'nın Android platformundaki cihazlar için Google Play Store’da ve iOS kullanıcıları için de Apple App Store’daki yerini aldığını belirten Demir sözlerine şöyle devam etti: "LAFF, çok yakında çıkacak tam sürümünde ‘sosyal etkileşim’ gibi diğer sohbet uygulamalarında olmayan pekçok yeni ve heyecan verici özelliği de bünyesinde barındıracak.”
Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre LAFF Beta Sürümünün Ana Özellikleri arasında ücretsiz arama, mesajlaşma grupları, fotoğraflar, konum ve kişi kartları ile kolay erişim de bulunuyor.
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