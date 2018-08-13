Avusturya temsilcisi LASK Linz karşısında ilk maçı 1-0 kazanan temsilcimiz Beşiktaş'ın rövanşta da galip gelmesine 1,70 oran verildi. LASK Linz'in kazanmasına 3,30 oran verilirken, beraberliğin oranı 3,00 olarak açıklandı.

Beşiktaş maçında alt seçeneğinin oranı 1,60 olarak, üst seçeneğinin oranı da 1,75 olarak ilan edildi.

FAVORİ BURNLEY!

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki bir diğer temsilcimiz Mediopol Başakşehir'in İngiliz ekibi Burnley ile deplasmanda karşılaşacağı maçın oranları da açıklandı. Temsilcimizin galip gelmesine 3,30 verilirken, Burnley 1,80'lik oranıyla maçın favorisi olrak gösterildi. beraberliğin oranı ise 2,90 olarak duyuruldu.

Maçın alt seçeneği için 1,35'lik oran belirlenirken, üst tercihinin oranı ise 2,15 olarak açıklandı.

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