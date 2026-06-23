Lazio'nun yeni hocası Gennaro Gattuso oldu!

İtalya Serie takımlarından Lazio, bir süredir arayışta olduğu teknik direktörlük görevi için anlaşmaya varılan isim belli oldu. Gök-mavili ekip, son olarak İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran 48 yaşındaki İtalyan teknik adam Gennaro Gattuso ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Gattuso'nun sahip olduğu deneyim, profesyonellik ve kararlılığın takımın sportif hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynayacağına inanıldığı ifade edildi.

Lazio yönetimi, yeni teknik direktörün liderliğinde başarılı bir dönem geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Gattuso, kariyerinde daha önce Palermo, OFI, Pisa, Milan, Napoli, Valencia, Marsilya, Hajduk Split ve İtalya Milli Takımı'nda görev yaptı.