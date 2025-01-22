Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA LeBron James bir kez daha tarihe geçti! - Basketbol Haberleri

        LeBron James bir kez daha tarihe geçti!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, Washington Wizards'a karşı 111-88 kazanılan maçta yaptığı "triple-double" ile bir kez daha tarihe geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 11:06 Güncelleme: 22.01.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        LeBron James bir kez daha tarihe geçti!
        ABONE OL

        NBA'de 5 maç yapıldı. Wizards'ı ağırlayan Lakers, LeBron James'in 21 sayı, 10 ribaunt, 13 asist ve Anthony Davis'in 29 sayı, 16 ribauntluk performanslarıyla sezonun 23. galibiyetine ulaştı.

        LeBron James (40 yaş, 23 gün), Karl Malone'un ardından NBA tarihinde 40 yaşından sonra "triple-double" yapan ikinci oyuncu oldu.

        James, bu sezon 9, kariyerinde 121. kez "triple-double"lık performans sergiledi.

        Ayrıca 2 bin 309 top çalmaya ulaşan tecrübeli basketbolcu, Scottie Pippen'ı (2 bin 307) geride bırakarak NBA'de tüm zamanların top çalma istatistiğinde 7. sıraya yükseldi.

        Üst üste 11 olmak üzere 36. yenilgisini yaşayan Doğu Konferansı sonuncusu Wizards'ta ise Bilal Coulibaly 17, Jordan Poole ve Corey Kispert 15'er sayı kaydetti.

        REKLAM

        ADEM BONA'DAN 3 SAYI, 3 RİBAUNT

        Denver Nuggets, milli oyuncu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers'ı 144-109 mağlup etti.

        Art arda 3, bu sezon 27. galibiyetini alan Batı Konferansı 4'üncüsü Nuggets'ta Nikola Jokic, 27 sayı, 13 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptı. Julian Strawther 23 ve Christian Braun ise 20 sayı kaydetti.

        Konuk takım 76ers'ta Tyrese Maxey'nin 28 sayı, 10 asist ve Guerschon Yabusele'nin 22 sayılık katkısı, peş peşe 7, sezonun 27. mağlubiyetini engelleyemedi. Adem Bona ise yaklaşık 16 dakika süre aldığı mücadeleyi 3 sayı, 3 ribaunt, 1 asist, 1 top çalma ve 2 blokla tamamladı.

        SONUÇLAR

        Toronto Raptors-Orlando Magic: 109-93

        Miami Heat-Portland Trail Blazers: 107-116

        Brooklyn Nets-New York Knicks: 95-99

        Denver Nuggets-Philadelphia 76ers: 144-109

        Los Angeles Lakers-Washington Wizards: 111-88

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Enkaza döndü! İçeriden görüntüler ortaya çıktı
        Enkaza döndü! İçeriden görüntüler ortaya çıktı
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Yanan otelin merdivenleri görüntülendi
        Yanan otelin merdivenleri görüntülendi
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut"
        "Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut"
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Oval Ofis'te neler değişti?
        Oval Ofis'te neler değişti?
        160 milyon lira çekildi, ev alındı
        160 milyon lira çekildi, ev alındı
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Trump'ın kararına rağmen göçmenler yola çıktı
        Trump'ın kararına rağmen göçmenler yola çıktı
        Arkadaşını bıçakla öldürüp yakmıştı! Şaşırtan savunma!
        Arkadaşını bıçakla öldürüp yakmıştı! Şaşırtan savunma!
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Kız çocuğu korumaya alındı! Dayı tutuklandı!
        Kız çocuğu korumaya alındı! Dayı tutuklandı!
        Musk'ın tartışmalı 'Nazi' selamına tepki
        Musk'ın tartışmalı 'Nazi' selamına tepki
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        Anne saçı: Hormonlar ve kadınlara düşündürdükleri
        Anne saçı: Hormonlar ve kadınlara düşündürdükleri
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları