Leeds United - Manchester City: 0-1 (MAÇ SONUCU)
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, 28. haftada konuk olduğu Leeds United'ı 1-0 mağlup etti. Semenyo'nun golüyle kazanan Guardiola'nın öğrencileri, lider Arsenal'i 2 puan geriden takibini sürdürdü.
Giriş: 28.02.2026 - 22:28 Güncelleme:
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında konuk olduğu Leeds United karşısında tek golle kazandı, şampiyonluk yarışında hata yapmadı.
City'ye üç puanı getiren golü 45+2'de Semenyo kaydetti.
Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Guardiola'nın ekibi puanını 59'a çıkarıp, 61 puanlı lider Arsenal'i yakından takibe devam etti.
15. sırada yer alan Leeds ise 31 puanda kaldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ