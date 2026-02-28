Canlı
        Leeds United - Manchester City: 0-1 (MAÇ SONUCU)

        Leeds United - Manchester City: 0-1 (MAÇ SONUCU)

        İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, 28. haftada konuk olduğu Leeds United'ı 1-0 mağlup etti. Semenyo'nun golüyle kazanan Guardiola'nın öğrencileri, lider Arsenal'i 2 puan geriden takibini sürdürdü.

        Habertürk
        Giriş: 28.02.2026 - 22:28
        M.City tek attı, üç aldı!

        Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında konuk olduğu Leeds United karşısında tek golle kazandı, şampiyonluk yarışında hata yapmadı.

        City'ye üç puanı getiren golü 45+2'de Semenyo kaydetti.

        Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Guardiola'nın ekibi puanını 59'a çıkarıp, 61 puanlı lider Arsenal'i yakından takibe devam etti.

        15. sırada yer alan Leeds ise 31 puanda kaldı.

