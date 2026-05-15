Leroy Sane, sahneye Tarkan'ın şarkısıyla çıktı

Galatasaray'ın Alman futbolcusu Leroy Sane, Sarı Kırmızılılar'ın RAMS Park'ta gerçekleştirdiği şampiyonluk kutlamasında seremoniye Tarkan'ın Dudu şarkısıyla geldi.

"ALMANYA'DAKİ TÜRK ARKADAŞLARIM DA TARKAN'I DİNLİYOR"

Sane, kutlamalardan önce verdiği röportajda, "Açıkçası sürpriz olacaktı ama madem sordunuz Tarkan'dan bir şarkı seçtim. Çünkü Almanya'da çok fazla Türk arkadaşım var. Onlar da Tarkan dinliyor. Ben de onları dinleye dinleye Tarkan'ı dinlemeye başladım. Seviyorum da. Ondan bir şarkı seçtim ama şarkı sürpriz olsun." demişti.

Alman yıldız, kutlamalarda Tarkan'ın Dudu şarkısıyla sahneye çıktı.