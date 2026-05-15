        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Leroy Sane, sahneye Tarkan'ın şarkısıyla çıktı

        Leroy Sane, sahneye Tarkan'ın şarkısıyla çıktı

        Galatasaray'ın sezon başında Bayern Münih'ten bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Alman yıldız Leroy Sane, şampiyonluk kutlamasında Tarkan'ın Dudu şarkısıyla sahneye çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 23:34 Güncelleme:
        Sane, sahneye Tarkan'ın şarkısıyla çıktı!

        Galatasaray'ın Alman futbolcusu Leroy Sane, Sarı Kırmızılılar'ın RAMS Park'ta gerçekleştirdiği şampiyonluk kutlamasında seremoniye Tarkan'ın Dudu şarkısıyla geldi.

        "ALMANYA'DAKİ TÜRK ARKADAŞLARIM DA TARKAN'I DİNLİYOR"

        Sane, kutlamalardan önce verdiği röportajda, "Açıkçası sürpriz olacaktı ama madem sordunuz Tarkan'dan bir şarkı seçtim. Çünkü Almanya'da çok fazla Türk arkadaşım var. Onlar da Tarkan dinliyor. Ben de onları dinleye dinleye Tarkan'ı dinlemeye başladım. Seviyorum da. Ondan bir şarkı seçtim ama şarkı sürpriz olsun." demişti.

        Alman yıldız, kutlamalarda Tarkan'ın Dudu şarkısıyla sahneye çıktı.

        (DHA) Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış sırasında hortum oluştu. Çorum'un Sungurlu ilçesi ile Kızılırmak ilçesi arasında görülen hortum, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galatasaray'dan dört dörtlük kutlama!
        İsrail-Lübnan ateşkesi 45 gün uzatıldı
        'Türkiye savaşların parçası olmadı'
        Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' davasında karar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Galatasaray'dan şampiyonluk turu!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Gol düellosunda kazanan yok!
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Yoğun bakıma alındı
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Özel, iddialara yanıt verdi
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        Pensura 2026 raporunda neler var?
