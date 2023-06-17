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Letonya - Türkiye maçının yazar yorumları

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 yolundaki kritik maçta Letonya engelini 90+5'te aşmayı başardı. Abdülkerim Bardakcı, Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle mücadeleden 3-2 galip ayrılan ay-yıldızlılar, puanını 6'ya çıkararak D Grubu'nda maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Spor yazarları, A Milli Futbol Takımı'nın Letonya'yı 3-2 mağlup ettiği maçı köşelerinde değerlendirdi. İşte yazarların sözleri...

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  • Letonya - Türkiye maçının yazar yorumları

    UĞUR MELEKE: Euro 2024 bileti için grupta iki ülke ile, Hırvatistan ve Galler’le yarışıyoruz. Bu yarışta telafisi zor bir yara almamak için Ermenistan-Letonya’ya puan kaybetmemeliyiz. Bu çerçevede dün Galler de sürpriz bir kayıp yaşamışken, bizim acı çekerek de olsa kazanmamız mutluluk verici. 
  • Letonya - Türkiye maçının yazar yorumları

    İki takım arasında kâğıt üzerinde belki beş katlık bir kalite farkı vardı ama sahadaki görüntü için benzer bir denklem kurmak zor. Dün Letonya bize olağanüstü zorluklar yaşattı, on kişiyle kalemizi abluka altına aldılar, bir golleri ofsayt nedeniyle iptal oldu, kale çizgimizden bir topu Hakan, bir topu da Abdülkerim çıkardı. Dün kazandık ama pazartesi için bence çıkarmamız gereken dersler var Riga’dan...
  • Letonya - Türkiye maçının yazar yorumları

    1- Daha seri paslaşmalıyız. Pas hızını artırmalıyız. Dün genellikle çok yavaş paslaştık. Hep tahmin edilebilir bir futbol oynadık.

    2- Letonya’da 1,87 üzeri tam 6 futbolcu vardı dün. Galler de havada iyi bir ekip. Böyle rakiplere karşı topu yere indirmeliyiz.

    3- Savunma yerleşimimiz, alan paylaşımımız çok sorunlu. Bu üç günü özellikle top rakipteyken yaptığımız yerleşim hataları üzerine çalışarak geçirmeliyiz.
  • Letonya - Türkiye maçının yazar yorumları

    ÖMER ÜRÜNDÜL: Galler'in evinde büyük sürprizle Ermenistan'a yenilmesi, bizim de her zaman kâbusumuz olan Letonya'yı yenmemiz puan tablosunda bize büyük avantaj sağladı. Ama madalyonun öbür yüzü hiç iç açıcı değil. 90 dakika sergilediğimiz futbol inanılmayacak derecede olumsuzdu. 
  • Letonya - Türkiye maçının yazar yorumları

    Düşünebiliyor musunuz, Letonya, bize 11'e 11'ken 1 gol atıyor, 4 tane de %100 kaçırıyor. Atamadıklarından ikisi maç 0-0'ken, diğerleri 1-1'den sonra. Bu arada kaçırdıklarının sonuncusunda top döndü ve ikinci golü biz attık. Bütün bunların üstüne 10 kişilik Letonya'dan son 10 dakikada yoğun bir baskı yedik. İki tane kaçırdılar ve de uzatmanın 4'üncü dakikasında beraberliği yakaladılar. Eğer son saniyede mucizeyi gerçekleştirmesek bu moral yıkımının altından kalkamazdık. Milli Takım için aynı eleştirileri senelerdir yapıyorum. Hem bir ekolümüz yok hem de dünyada bizden başka kadro istikrarsızlığına sahip ikinci ülke yok.
  • Letonya - Türkiye maçının yazar yorumları

    ALİ GÜLTİKEN: Futbolcularımız da izleyenlerin heyecanını yüksek tutmak istediler ki son dakikaya kadar herkesi hop oturtup hop kaldırdılar! Enteresan bir maç oldu. Aslında son ana bırakmadan maçı bitirebilirdik. Fakat var olan sorunlarımız, uluslararası arenada bizi bunlarla bir kez daha yüzleştirdi. Rakibimiz 10 kişi kaldığı anda çok daha sakin olmamız gerekirken oyunu başka bir noktaya çektik.
  • Letonya - Türkiye maçının yazar yorumları

    Karşılaşmanın son yarım saatinde topu rakibe vermeden bitirebilecek kalitelerimiz varken topu rakibe bırakıp onların yüksek toplarla bizim alanımızda karambol yaratmasına müsaade ettik. Kalemizde gördüğümüz 2 gol tamamen oyun tercihimizden kaynaklandı. Bundan sonraki yönümüz, elbette daha yukarıya doğru olacaktır. Bunun gibi kaliteli ayaklarla hücum yünümüzü geliştirmeye devam edelim ve işin savunma tarafını ciddiye alalım.
  • Letonya - Türkiye maçının yazar yorumları

    ENGİN VEREL: Lentoya ile tarihimizde 6 maç oynamış, sadece bir kez kazanmışız. 4 beraberlik, 1 de yenilgi var. Yani kolay maç değil. Teknik olarak belki bizim düzeyimizde bir ekip değil ama fizik gücüyle bu açığını kapatacak kadar çetin bir rakip. Üstelik ev sahibi olmanın avantajıyla bu sertliği abartıyorlar. Kötü başlayıp, pozisyon bulmakta zorluk çektiğimiz maçta stoperlerimizin ekmeğini taştan çıkartan çabasıyla öne geçtik. 
  • Letonya - Türkiye maçının yazar yorumları

    Barış'ın oyuna girdikten sonra olağanüstü çabasını ve Letonya'yı ürküten bindirmelerini alkışlamak gerekir. Maçın uzatma dakikaları ise ömrümüzü yedi. 10 kişiden yediğimiz gole kahrederken, attığımız gol bize belki de EURO 2024'ün kapısını açtı. Şimdi Galler'le adeta final maçına çıkacağız. Kazanırsak ikincilik için çok büyük avantaj sağlarız. Haydi kolay gelsin...
  • Letonya - Türkiye maçının yazar yorumları

    BİLAL MEŞE: Gurubumuzda fotoğraf çok net, yan yollara sapmanın anlamı yok. Finallere bir ve iki gidecek, favoriler arasında biz de varız. Hırvatistan bu tip turnuvaların neredeyse gediklisi sayılır ki, öyle... Geriye Galler, Ermenistan ve Letonya kalıyor. Ancak makasın daraldığını biliyoruz. Herkes birbirini yenebilir, bunu da görüyoruz, yaşıyoruz. Bu şartlar ne olursa olsun rakibi hafife almaya yer yok arkadaş! 
  • Letonya - Türkiye maçının yazar yorumları

    Çünkü hedef o kadar büyük ki, orada ülkemizin bayrağını sallamak istiyoruz. On kişi kalmış, böylesi bir ekibe, bu kadar pozisyon vermek inanın size hiç yakışmadı güzel adamlar. Ancak bir dakika sonra Barış’ın ortasından gelen topu İrfan Can filelere gönderirken, gönlümüzü de aldı. Skor tabelası bizi işaret ediyor; kalkıp, kötü oyun nedeniyle futbolcularımızı budamanın bir anlamı yok. Canları sağ olsun, biliyoruz ki sizler bu değilsiniz. Ancaak, 19’unda Galler maçı var. Rakibimiz sahasında Ermenistan şokunu yaşadı, bizim için büyük avantaj. Demem o ki, maçı kazanırsak, grupta söz sahibi olur, rahat nefes alırız, umutlarımız iki katına çıkar, unutmayın!
  • Letonya - Türkiye maçının yazar yorumları

    İBRAHİM YILDIZ: Şunu kabul etmek gerekir ki, orta alan ve savunmanın dikkatsizliği sonucu 4-5 net gol pozisyonu verdik. Buna karşın yetenekli oyuncularımızın bireysel çabaları ile baskıyı çabuk kırdık. İlk kez Milli formayı giyen Abdülkerim, bir topu çizgiden çıkardıktan sonra takımın ilk golünü de atmayı başardı.
  • Letonya - Türkiye maçının yazar yorumları

    Aslında çok yetenekli oyuncu gurubuna sahibiz. Ancak, motivasyon bir yana takım oyunu olarak zayıf kaldık. Sonuç bizim adımıza çok iyi olmasına karşın oyun olarak vasatın üzerine çıkamadık. İşin en ilginç yanı, Letonya 10 kişi kaldıktan sonra kalemizde tehlikeli oldu. 90+4’de de beraberlik golünü buldular.
  • Letonya - Türkiye maçının yazar yorumları

    Arda’nın yerine oyuna giren Barış etkili bir oyun sergiledi. Çok zor durumda yaptığı orta galibiyeti getiren golünde pası oldu. İrfan Can buluştuğu ilk topla golü de attı. İrfan’ın ender kafa vuruşlarından birisinin gol olması galibiyeti getirdi. Guruptan iki takımın şampiyonaya gidecek olması, alınan bu sonuçla umudumuzu büyük oranda arttırdı.
  • Letonya - Türkiye maçının yazar yorumları

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