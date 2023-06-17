Letonya - Türkiye maçının yazar yorumları

Çünkü hedef o kadar büyük ki, orada ülkemizin bayrağını sallamak istiyoruz. On kişi kalmış, böylesi bir ekibe, bu kadar pozisyon vermek inanın size hiç yakışmadı güzel adamlar. Ancak bir dakika sonra Barış’ın ortasından gelen topu İrfan Can filelere gönderirken, gönlümüzü de aldı. Skor tabelası bizi işaret ediyor; kalkıp, kötü oyun nedeniyle futbolcularımızı budamanın bir anlamı yok. Canları sağ olsun, biliyoruz ki sizler bu değilsiniz. Ancaak, 19’unda Galler maçı var. Rakibimiz sahasında Ermenistan şokunu yaşadı, bizim için büyük avantaj. Demem o ki, maçı kazanırsak, grupta söz sahibi olur, rahat nefes alırız, umutlarımız iki katına çıkar, unutmayın!