Levent Mercan: Kasımpaşa maçını unutmalıyız

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın TSİ 23.00'te deplasmanda İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek.

Bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerde futbolculardan Levent Mercan, Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Yaşadığı sakatlığın ardından takıma dönen Mercan, son durumuyla ilgili, "Kendimi iyi hissediyorum. 5-6 hafta sonra maç oynamak. Benim için zor bir dönemdi. Takıma nasıl yardım edebileceğimi düşünüyorum" diye konuştu.

REKLAM "KASIMPAŞA MAÇINI UNUTUP YARINA ODAKLANMAMIZ LAZIM" Kasımpaşa karşısında son dakikada kaybedilen 2 puan sonrası soyunma odasındaki havanın sorulması üzerine 25 yaşındaki futbolcu, "O maç hepimiz için çok zordu. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Son dakikada attığımız golde herkesin bizi 3 puanla eve dönmemizi bekliyordu ama futbolda böyle şeyler var. Bunu unutup yarına odaklanmamız lazım. Diğer maçlara odaklanmamız lazım. Henüz çok erken" ifadelerini kullandı.