        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Levent Mercan: Kasımpaşa maçını unutmalıyız - Fenerbahçe Haberleri

        Levent Mercan: Kasımpaşa maçını unutmalıyız

        Fenerbahçeli futbolcu Levent Mercan, Nottingham Forest ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Süper Lig'de son dakikada yedikleri golle berabere kaldıkları Kasımpaşa maçını unutmaları gerektiğini söyleyen milli sol bek, "Son dakikada attığımız golde herkesin bizi 3 puanla eve dönmemizi bekliyordu ama futbolda böyle şeyler var. Bunu unutup yarına odaklanmamız lazım. Diğer maçlara odaklanmamız lazım. Henüz çok erken" dedi.

        25.02.2026 - 14:09
        "Kasımpaşa maçını unutmalıyız"

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın TSİ 23.00'te deplasmanda İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek.

        Bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerde futbolculardan Levent Mercan, Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Yaşadığı sakatlığın ardından takıma dönen Mercan, son durumuyla ilgili, "Kendimi iyi hissediyorum. 5-6 hafta sonra maç oynamak. Benim için zor bir dönemdi. Takıma nasıl yardım edebileceğimi düşünüyorum" diye konuştu.

        "KASIMPAŞA MAÇINI UNUTUP YARINA ODAKLANMAMIZ LAZIM"

        Kasımpaşa karşısında son dakikada kaybedilen 2 puan sonrası soyunma odasındaki havanın sorulması üzerine 25 yaşındaki futbolcu, "O maç hepimiz için çok zordu. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Son dakikada attığımız golde herkesin bizi 3 puanla eve dönmemizi bekliyordu ama futbolda böyle şeyler var. Bunu unutup yarına odaklanmamız lazım. Diğer maçlara odaklanmamız lazım. Henüz çok erken" ifadelerini kullandı.

        "DAHA ÇOK KENETLENMEMİZ LAZIM"

        Levent Mercan, savunma hattındaki sakatlıklar nedeniyle teknik heyetin kendisini farklı rolde oynatma durumuna yönelik yaptığı açıklamada, "Her futbolcu için böyle olabiliyor. Hoca da farklı mevkide oynatmak istiyorsa hazır olurum. Sol bek en rahat hissettiğim pozisyon ama böyle dönemlerde futbolcular her pozisyon hazır olmalı. Takım olarak çok iyi birlik ve beraberliğe sahibiz. Kimse istemez ama futbolda böyle şeyler var. Daha çok kenetlenmemiz lazım. En iyi şekilde her futbolcu her pozisyonda kendini göstermesi lazım. Takıma güveniyorum. Herkes en iyisini yapar" değerlendirmesinde bulundu.

