        Lise öğrencilerine özel "İş'te Ekonomi" atölyeleri başladı!

        Lise öğrencilerine özel “İş’te Ekonomi” atölyeleri başladı!

        Türkiye İş Bankası Müzesi, geleceğin dünyasını şekillendirecek gençler için finansal okuryazarlığın kapılarını aralıyor. Lise öğrencileri için ücretsiz olarak sunulan "İş'te Ekonomi" atölyeleri, ekonominin temel taşlarını profesyonel bir bakış açısıyla aktarmayı hedefliyor

        Giriş: 20.02.2026 - 14:39 Güncelleme: 20.02.2026 - 14:39
        Lise öğrencilerine özel "İş'te Ekonomi" atölyeleri başladı!
        11 Şubat Çarşamba günü “Paranın Evrimi” başlıklı atölyeyle başlayan program, 15 hafta boyunca devam edecek. Paranın tarihsel evrimi ve dijital dünyadaki yeri, bankaların ekonomik sistemdeki kritik rolleri, bütçe yönetiminin püf noktaları, ekonomik büyümenin önemi, yatırım araçları ve ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin yansımaları gibi pek çok konunun ele alınacağı bu kapsamlı program, gençlerin ekonomik süreçleri temelinden kavramalarına olanak sağlayacak.

        Lise öğrencilerinin ücretsiz olarak katılabileceği İş’te Ekonomi atölyeleri 15 hafta boyunca Çarşamba günleri 16.30-18.00 arasında düzenlenecek. Her atölyenin sonunda ayrı bir sertifikanın verileceği bu programa katılmak için İş Sanat’ın internet sitesinden kayıt yaptırabilirsiniz.

