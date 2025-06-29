Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Litvanya: 87 - Türkiye: 99 | MAÇ SONUCU (Potanın Perileri 7. oldu) - Basketbol Haberleri

        Litvanya: 87 - Türkiye: 99 | MAÇ SONUCU

        A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası klasman maçında Litvanya'yı 99-87 yenerek 7'nci oldu ve 2026 FIBA Dünya Kupası elemelerine katılma hakkı kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 14:02 Güncelleme: 29.06.2025 - 14:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Potanın Perileri 7. oldu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Litvanya, maçın başlarında hücum ribauntlarında etkili olarak ikinci şans sayıları üretti. Milliler, Sevgi Uzun'un skorer bir performans sergilediği ilk çeyreği 26-21 önde bitirdi.

        Tam saha baskısıyla rakibini top kayıplarına zorlayan ay-yıldızlılar, ikinci periyodun başlarında farkı 13 sayıya çıkardı: 21-34. Litvanya, bu çeyrekte Jocyte ve Juskaite'nin basketleriyle skora tutundu. Rakibinin erken faul problemine girmesiyle serbest atış çizgisinden sayı bulan milli takım, devre arasına 52-46 üstün gitti.

        İkinci devreye iyi hücum ederek başlayan Litvanya, üçüncü periyodun ortalarında 5 sayılık farkla öne geçti: 63-58. Rakibine 7-0'lık seriyle cevap veren milli takım, 65-63'lük skorla üstünlüğü tekrar ele geçirdi. Erken faul problemine giren ay-yıldızlılar karşısında serbest atış çizgisine giderek sayı kaydeden Litvanya, final periyoduna 74-73 önde girdi.

        REKLAM

        Başa baş mücadeleye sahne olan son periyodun başlarında Alperi Onar'ın kritik isabetleriyle üstünlük yeniden el değiştirdi ve milli takım, skoru 84-76 yaptı. İki takımın da pota altını zorladığı kalan bölümde üç sayılık basketlerle farkı açmayı başaran milliler, mücadeleden 99-87 galip ayrıldı.

        Milli takımda McCowan ve Sevgi Uzun 22'şer sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Litvanya'da Juskaite'nin 26 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

        Bu sonuçla turnuvayı 7. sırada bitiren milliler, 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası eleme turnuvasında yer alma hakkı elde etti.

        Yarı finalistler Fransa, İtalya, İspanya ve Belçika'nın mücadele etme hak kazandığı elemelere, Almanya ve Çekya'nın katılması ise önceden kesinleşmişti.

        Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı salonda takip etti.

        Salon: Barış ve Dostluk

        Hakemler: Martin Horozov (Bulgaristan), Paulo Marques (Portekiz), Dariusz Zapolski (Polonya)

        Litvanya: Sinickaite 2, Jocyte 23, Juskaite 26, Miskiniene 19, Sventoraite 10, Nacickaite 5, Meskonyte, Grigalauskyte 1, Donskichyte , Labuckiene 1

        Türkiye: Alperi Onar 15, Sevgi Uzun 22, Olcay Çakır Turgut 7, Tilbe Şenyürek 12, McCowan 22, Gökşen Fitik 10, Elif Bayram 11, Derin Erdoğan

        REKLAM

        1. Periyot: 21-26

        Devre: 46-52

        3. Periyot: 74-73

        Beş faulle çıkan: 39.20 Elif Bayram (Türkiye)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emniyet şeridindeki TIR'a çaptı! 4 kişi öldü!
        Emniyet şeridindeki TIR'a çaptı! 4 kişi öldü!
        Bebeğini ölüme terk eden anne 20 yıl sonra yakalandı!
        Bebeğini ölüme terk eden anne 20 yıl sonra yakalandı!
        Osayi Samuel'le görüşmeler tıkandı!
        Osayi Samuel'le görüşmeler tıkandı!
        6 kişi birden dövdü! Taksim Meydanı'nda laf atma cinayeti!
        6 kişi birden dövdü! Taksim Meydanı'nda laf atma cinayeti!
        Orman yangınlarında 17 gözaltı var!
        Orman yangınlarında 17 gözaltı var!
        21 gün önce evlendiği eşi balkondan attı iddiası!
        21 gün önce evlendiği eşi balkondan attı iddiası!
        Trump Netanyahu'nun davalarının düşürülmesi çağrısını yineledi
        Trump Netanyahu'nun davalarının düşürülmesi çağrısını yineledi
        En-Nesyri'ye dudak uçuklatan teklif!
        En-Nesyri'ye dudak uçuklatan teklif!
        Genç kadını önce boğdu sonra parçalara ayırdı!
        Genç kadını önce boğdu sonra parçalara ayırdı!
        Buharlaşan gölde tuz tabakası ortaya çıktı!
        Buharlaşan gölde tuz tabakası ortaya çıktı!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        99. Gazi Koşusu heyecanı yaşanacak
        99. Gazi Koşusu heyecanı yaşanacak
        Hindistan'daki uçağın düşme sebebi belli oldu mu?
        Hindistan'daki uçağın düşme sebebi belli oldu mu?
        Salah’ın Bodrum günlüğü
        Salah’ın Bodrum günlüğü
        Milli sporcu bıçaklandı
        Milli sporcu bıçaklandı
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Ünlü türkücü sahneden hastaneye kaldırıldı
        Ünlü türkücü sahneden hastaneye kaldırıldı
        Jhon Duran transferinde müjdeyi verdiler!
        Jhon Duran transferinde müjdeyi verdiler!
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı