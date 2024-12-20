Livakovic'ten sakatlık ve Mourinho sözleri!

Başakşehir maçında yaşadığı sakatlığa dair soruya Dominik Livakovic, "Çok acı çektim. Hiç böyle bir şey olmamıştı. Bazı öngörülere göre 3-4 hafta sürecek ama tedaviye göre daha erken dönebilirim. Yeni bir ara geliyor. İyileşmek için zamanım olacak" cevabını verdi