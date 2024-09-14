Liverpool: 0 - Nottingham Forest: 1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Liverpool, evinde Nottingham Forest'a 1-0 mağlup olarak bu sezon ilk yenilgisini aldı. Callum Hudson-Odoi'nin golüyle zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılan Nottingham Forest, puanını 8'e yükseltti. Liverpool ise 9 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Liverpool ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Nottingham Forest oldu.
Nottingham Forest'ın golünü 72. dakikada Callum Hudson-Odoi kaydetti.
Arne Slot yönetimindeki ilk kez kaybeden Liverpool 9 puanda kaldı. Nuno Santo yönetimindeki Nottingham Forest puanını 8'e yükseltti.
İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Liverpool, Bournemouth'u ağırlayacak. Nottingham Forest, Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton & Hove Albion'a konuk olacak.