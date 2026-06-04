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        Haberler Spor Futbol İngiltere Liverpool'da Andoni Iraola dönemi!

        Liverpool'da Andoni Iraola dönemi!

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, sezon sonunda teknik direktör Arne Slot ile yollarını ayırmasının ardından 43 yaşındaki Andoni Iraola'yı takımın başına getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 23:12 Güncelleme:
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        İşte Liverpool'un yeni hocası!

        İngiltere ekibi Liverpool'da Arne Slot'tan boşalan teknik direktörlük görevine Andoni Iraola getirildi.

        Kulübün açıklamasında, 43 yaşındaki İspanyol teknik adam Iraola ile 2026-27 sezonu için anlaşma sağlandığı belirtildi.

        Daha önce AEK Larnaca, Mirandes ve Rayo Vallecano'yu çalıştıran Iraola, geride kalan üç sezon Bournemouth'ta görev yaptı. Premier Lig'de geçen sezon Iraola yönetiminde 6. sırayı alan Bournemouth, Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

        Liverpool ise astronomik transferler yaptığı geçen sezon beklentileri karşılayamadı. Premier Lig'i 5. sırada bitiren "Kırmızılar", Şampiyonlar Ligi'nden de çeyrek finalde elendi.

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