Liverpool-Galatasaray maçını Szymon Marciniak yönetecek
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın Liverpool ile oynayacağı son 16 turu rövanş maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.
Giriş: 16.03.2026 - 12:26
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında 18 Mart Çarşamba günü İngiliz ekibi Liverpool ile deplasmanda karşılaşacak. Söz konusu müsabakayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik yapacak. Maçın dördüncü hakemi Pawel Raczkowski olacak.
Liverpool - Galatasaray maçında VAR'da İtalyan Marco Di Bello, AVAR'da da Daniele Chiffi görev alacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ