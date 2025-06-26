Liverpool, Milos Kerkez’i açıkladı!

İngiltere’de son şampiyon Liverpool, transfer çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz sezon transferde suskunları oynayan İngiliz devi, bu sene sezona hızlı bir giriş yaparak Armin Pecsi, Jeremie Frimpong ve Florian Wirtz’in ardından bir transferi daha bitirdi.

İngiliz devi, Bournemouth forması giyen 21 yaşındaki Macar sol bek Milos Kerkez’i kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan duyuruda Macar oyuncu ile uzun süreli sözleşme imzalandığı ifade edilirken, bonservis bedeli ise açıklanmadı. Ayrıca sağlık kontrollerinden de geçen Milos Kerkez’in forma numarasının ilerleyen günlerde açıklanacağı ifade edildi.