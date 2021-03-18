Riot Games 11.6 yama notlarını meraklı bekleyişin ardından dün akşam yayınlandı. Yeni güncellemeler birçok yeniliği beraberinde getirdi.League of Legends 11.6 yama notları paylaşıldı: Şampiyon ve yeni kostüm güncellemeleri yapıldı!11.6 yaması; şampiyon güncellemeleri, yeni kostümler, oyun içi dükkan güncellemeler, aram değişikliği, oyun içi giderilen hataları ve sistem değişikliklerini içeriyor. Yamayla ilgili detaylı bilgiler haberin devamında...

LOL 11.6 YAMA NOTLARI GÜNCELLENEN ŞAMPİYONLAR

Akali

Taban canı azaldı ve can büyüme oranı arttı. Pasifin enerji yenilemesi kalktı. Q'nun bedeli ilk yetenek seviyelerinde arttı, ileri yetenek seviyelerinde azaldı; ilave hasarı kalktı. W artık Akali'nin azami enerjisini arttırıyor. E'nin toplam hasarı arttı; ilk vuruşunun hasar oranı azaldı; ikinci vuruşunun hasar oranı arttı. R'nin ilk atılması artık büyü hasarı veriyor ve hasarı ileri yetenek seviyelerinde yetenek gücüne bağlı olarak artıyor.

Gnar

W'nun ilave taban hasarı azaldı.Gnar miniminnacık olmasına rağmen profesyonel düzeyde bir süredir mega güçlü. Dolayısıyla koridorda rakibi dürtme gücünü biraz azaltıyoruz.

Hecarim

Q'nun taban hasarı ileri yetenek seviyelerinde azaldı.Hecarim bir süredir özellikle de dayanıklılığa yönelik dizilimlerle ormandaki en etkili midilli. Taban hasarını azaltıyoruz. Böylece artık rakiplerine zarar vermek istiyorsa daha fazla çabalaması gerekecek.

Karthus

Q'nun taban hasarı ileri yetenek seviyelerinde azaldı.Karthus metadaki değişikliklerden çabucak etkilenebiliyor. Yama notlarında sık sık belirmesinin sebebi de bu. Oyuncular ideal dizilimlerini bulduğu için seçkin düzeyde yeniden yükselişe geçti. Dolayısıyla hortlağımızın hasarını azaltıyoruz.

LeBlanc

W'nun bedeli ileri yetenek seviyelerinde azaldı.LeBlanc zincirlerinden kurtulamıyor ve başarılı olmak için biraz yardıma ihtiyacı var. Ona çatışmaya daha sık girip çıkma fırsatı sunuyoruz.

Lillia

R'nin bekleme süresi arttı.Lillia oyuna geldiğinden beri getirdiğimiz zayıflatmalardan seke seke kaçıyor ve profesyonel düzeydeki popülerliğini koruyor. Diğer ormancılar gözden düşmeye başladığı için sevimli ceylanımıza dur deme vakti geldi. Ultisi alan etkili ve savaşın gidişatını değiştirme potansiyeline sahip, bu yüzden yeteneğin bekleme süresini etkililiğini yansıtacak şekilde arttırıyoruz.

Pyke

E'nin bekleme süresi artık sabit değil.Pyke, 11.5'te orta koridor Pyke'ı batırdığımızdan beri nefes alamıyor. Artık oyuncular destek yerine orta koridoru tercih etmediği için yeteneğin bekleme süresinin seviye atladığında azalmasını sağlayarak Pyke'ın yüzeye çıkmasına yardım edebiliriz.

Renekton

R'nin ilave canı ileri yetenek seviyelerinde azaldı.İleri safhalarda çıkan çatışmalarda ve takım savaşlarında yüksek hayatta kalma potansiyeline sahip timsahımız profesyonel düzeyin vazgeçilmezi. İleri safhalardaki dayanıklılığını azaltarak rakiplerine onun zayıf yönlerinden faydalanma şansı sunuyoruz.

Sylas

Pasifin İsyanın Zinciri etkisinin ilave saldırı hızı arttı. W'nun bekleme süresi, bedeli ve iyileştirme oranı azaldı.Sylas bir süredir yeterince tatmin edici değil ve artık onun hapishaneden kaçmasına yardım edebileceğimizi düşünüyoruz. Kaçkınımıza rakiplerini darp etmesi için daha fazla fırsat sunuyoruz ve bu sırada onun iyileştirmesini fazla arttırmamaya dikkat ediyoruz.

Urgot

W'nun isabet hasarının etkililiği azaldı.11.4 Yaması'nda Urgot'a getirdiğimiz değişiklikle birlikte, içinde Kraken Katili bulunan dayanıksız yan dizilimleri daha etkili kılmayı hedeflemiştik. Ama tabii ki dev yengecimiz istediğimizi yapmadı ve Haşmetli Hydra almayı tercih etti. Yan dizilimlerini toptan bırakması ve yeniden ana dizilimlerine odaklanması için isabet etkisi değişikliğini geri alıyoruz.

Volibear

W'nun canavarlardan elde ettiği iyileştirme artık yarıya inmiyor. E'nin sınırlı hasarı artık sabit.Ormanda ayıların, atların ve ceylanların kol gezdiğine dair raporlar aldık. Ama ayrıntılı incelememiz sonucunda, Volibear'in ormancıların aşırı güçlenmesinde bir suçu olmadığını fark ettik. Hatta kendisinin kurban olduğunu öğrendik. Onu kış uykusundan kaldırıyor ve yeni sezonun tadını çıkarmaya davet ediyoruz.

Xin Zhao

SG Dövüşçü AyarlamalarıPasifin iyileştirmesi azaldı; yük tüketimi hatası giderildi. Q'nun ilave taban hasarı ilk yetenek seviyelerinde azaldı. W'nun bekleme süresi azaldı; bedeli arttı; minyonlara verdiği hasarın azalma oranı artık sabit değil, isabet alanı ayarlandı. W1'in kullanım süresi artık sabit. W2'nin hasarı artık kritik vuruş ihtimaline bağlı olarak artıyor; W2'nin menzili ve atış hızı arttı; W2 artık rakiplere meydan okuyor.

GİDERİLEN HATALAR

LOL İSTEMCİSİ: Oyuncuları sürekli birden fazla Anahtar Parçacığı bildirimiyle uyarmaktan sorumlu olan kodu yeniden yazdık (ve durumu yakından takip edeceğiz).

LOL İSTEMCİSİ: Lobinizdeki oyuncuların çevrimiçi görünmemesine veya sihirdar simgesi değişikliklerinin yansıtılmamasına yol açan oyuncu verisi sorunu giderildi.

LOL İSTEMCİSİ: Takdir ödülleri görsellerinin boyutları düzeltildi.

LOL İSTEMCİSİ: Bazı görev ipuçlarındaki eksik görseller eklendi.

LOL İSTEMCİSİ: Oyuncular artık yeni alınan içerikler için çıkan Koleksiyon sekmesi bildirimlerini ayarlardan devre dışı bırakabilir.

Işınlan'ın ipucundaki format sorunu giderildi.

Kassadin'in W - Cehennem Kılıcı yeteneği artık Tanrıça'nın Gözyaşı'nın mana yüklerini doğru biçimde sağlıyor.

Yılan Dişi'nin Kalkan Yağmacısı etkisi artık minyonlara ve kulelere uygulanmıyor.

Samira'nın W - Kılıç Girdabı yeteneğinin ikinci saldırısının zaman zaman hasar vermemesine yol açan hata giderildi.

Banshee'nin Duvağı'nın Feshet pasifinin bekleme süresinin oyuncunun çantasında görünmemesine yol açan hata giderildi.

Urgot'un W - İmha ve Lucian'ın P - Işık Silahşoru saldırılarının Manaveren yükleri, Muramana'nın isabet etkileri, Runaan'ın

Kasırgası ve Vahşi Hydra için farklı saldırılar olarak sayılmamasına yol açan hata giderildi.

Ornn'un Semavi Dizilim'inin Batmaz Ay pasifinin, çantasında Kara Balta varken normal saldırı yaptığı sürece bekleme süresine girmemesine yol açan hata giderildi.

Sterak'ın Güvencesi'nin Kan Arzusu pasifinin kullanıcıyı çatışmaya girdiği her bir şampiyon başına iyileştirmemesine yol açan hata giderildi.

Muramana'nın isabet etkilerinin, oyuncu Guinsoo'nun Hiddeti'ne sahipse her üç saldırıda bir uygulanmamasına yol açan hata giderildi.

Shyvana artık Bulut Ejderlerinden ve Bulut Ejderi Ruhlarından ilave öfke kazanıyor.

Ölümsüz Kalkanyay, Rüzgârın Hiddeti veya Kraken Katili tariflerinde bulunan Doruk Sadağı'nın altındaki Uzun Kılıç'a tıkladığınızda yanlışlıkla yanındaki Hançer'i almanıza yol açan hata giderildi.· Anivia'nın R - Buzul Fırtınası yeteneği artık Hextech Füzekemer kullandığınızda kapatılmıyor.

Daisy'nin üçüncü alan etkili saldırısının, kendi SG'si yerine Ivern'ün SG'sini kullanmasına yol açan hata giderildi.

YENİ GELECEK KOSTÜMLER VE RENKLERİ

Bu yamanın çıkışını takip eden günlerde yayınlanacak kostümleri ve renklerini aşağıda bulabilirsiniz:League of Legends 11.6 yama notları paylaşıldı: Şampiyon ve yeni kostüm güncellemeleri yapıldı!

OYUN İÇİ DÜKKÂN GÜNCELLEMELERİ

Dükkân yeterince alıştırma yaparsa bu yıl Altın'a ulaşacağından emin. O çalışadursun, biz de birkaç güncelleme yapalım.

Çok aşamalı geliştirmelere sahip eşyaların bileşenleri artık üst üste binmiyor. Doruk Sadağı'nın çocukları artık rahatlayabilir.

Mutlak sömürü niteliğini sinyalle takım arkadaşlarına göstermek artık doğru değerleri paylaşıyor. Muhtemelen en başından beri böyle olmalıydı, değil mi?

Dükkân açıkken artık sayı düğmelerine basarak çantanızdaki eşyaları hızlıca seçebiliyorsunuz. İçinizdeki alışveriş delisini serbest bırakın!

Daha fazla hata düzeltmesi ve performans iyileştirmesi yapıldı.