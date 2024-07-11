Lugano-Fenerbahçe maçını Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek
Fenerbahçe'nin Lugano ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçını Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Tiago Martins yönetecek.
Giriş: 11.07.2024 - 13:15 Güncelleme: 11.07.2024 - 13:15
Fenerbahçe'nin Lugano ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçının hakemi belli oldu.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Lugano-Fenerbahçe mücadelesini Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Tiago Martins yönetecek.
Lugano ile Fenerbahçe arasındaki ilk maç 23 Temmuz Salı günü TSİ 21.30'da İsviçre'de oynanacak.
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