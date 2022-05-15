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TerraUSD (UST) ve LUNA krizinin etkisiyle perşembe günü 27.000 doların altına gerileyen Bitcoin, cuma günü yeniden 30.000 dolarlık psikolojik seviyenin üzerine tırmanmıştı.

Ancak hafta sonu boyunca dünyanın en büyük kripto parası bu seviyenin üzerinde kalmakta zorlandı. Bitcoin dün 28.700 dolara kadar geriledi. Bugün sabaha karşı 30.200 doları görse de ardından yeniden 29.900 dolara geriledi.

Ethereum da benzer şekilde 2.000 dolarlık kritik seviyenin etrafında adeta dans etmeye devam ediyor. Dün 1.950 dolara gerilemesinin ardından bu sabah 2.040 dolara çıktı.

AVAX'TA TOPARLANMA

Piyasa değeri bakımından ilk 10'a yer alan kripto paralar pazar sabahı itibarıyla yatay bir seyir izlerken UST ve LUNA krizinden en çok etkilenen kripto paralardan alan Avalanche (AVAX) toparlanmaya devam etti. LUNA Vakfı'nın rezerv paraları arasında olduğu için hafta içi 23.5 dolara kadar düşen AVAX bugün 34 doları gördü. Günlük yükselişi yüzde 5'i buldu.

LUNA AŞIRI OYNAK

Hafta içi yaşanan büyük krizin sebebi olan sabit coin UST ise hedef fiyatı olan 1 dolara yaklaşamadı bile. UST bu sabah itibarıyla 0.18 dolardan işlem gördü.

Aşırı oynak hareket eden LUNA ise 0.0003 dolar oldu. Binance tarafından delist edilen LUNA'da son 24 saatte kısa sürede yüzde 100 artışlar ve düşüşler görüldü.