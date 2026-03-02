Luxera GYO halka arz oluyor
Luxera GYO'nun 1 milyar 446 milyon TL büyüklüğe sahip halka arzı için talep toplama tarihleri 2-3-4 Mart olarak belirlendi
7 milyar TL’yi aşan portföy büyüklüğüne sahip olduğu belirtilen şirketin halka arzında talep toplama tarihleri, 2-3-4 Mart olarak belirlendi.
Luxera GYO, Tera Yatırım liderliğinde gerçekleşecek olan halka arzın detaylarını ve gelecek dönem planlarını düzenlediği bir basın toplantısıyla paylaştı. Toplantı Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emad Ragab, Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Süleyman ve Tera Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Furkan Gün’ün katılımıyla gerçekleştirildi.
Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, 2015 yılında, Luxera Gayrimenkul adıyla faaliyete başlayan Luxera GYO'nun 2024’ün Mayıs ayında GYO’ya dönüştüğünü kaydetti. Taş, “Halka arzımızla birlikte bilinirliğimizi ve tanınırlığımızı daha da artacağız. Aynı zamanda şirketimizin en büyük değerlerinden biri olan şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini halka açık bir şirket olarak daha güçlü bir şekilde hayata geçirebileceğiz” dedi.
Sermaye piyasasına adım atmanın Luxera GYO için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Ramazan Taş, şunları söyledi:
“Halka arzımız şirketimiz, yatırımcılarımız ve Luxera GYO’dan gayrimenkul alan müşterilerimiz için yüksek değeri yaratacak projelerimizi fonlamamızı sağlayacak önemli bir kaynak oluşturacak. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirin, en az yüzde 85 olacak şekilde büyük bir kısmını mevcut ve yeni projelerimizin finansmanında kullanmayı planlıyoruz. Gelirimizin yüzde 15’ini geçmeyecek bir bölümü ile de işletme sermayemizi güçlendirmek ve faaliyet giderlerimiz için bir kaynak oluşturmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde, şirketimiz için sürdürülebilir bir büyüme sağlarken kendi yatırımlarımızın yanı sıra, yatırımcılarımızın yatırımlarını da güvenle büyütmelerine olanak tanımayı hedefliyoruz. Luxera GYO olarak faaliyetlerimizi katılım endeksi kriterlerine uygun şekilde yürütüyoruz. Faizsiz finans prensiplerine uygun yapımız sayesinde, farklı yatırım tercihleri bulunan yerli ve yabancı yatırımcılar için alternatif bir yatırım imkânı sunuyoruz. Yatırımcılarımıza yalnızca değer artışı potansiyeli değil, düzenli temettü dağıtımı yaklaşımımız çerçevesinde uzun vadeli ve sürdürülebilir bir getiri hedefi sunmayı amaçlıyoruz.”
Şirketten verilen bilgiye göre; Luxera GYO’nun Tera Yatırım liderliğinde toplam 38 (Tera Yatırım dahil) aracı kurumun katılımıyla yapılacak olan halka arzında pay başına fiyat ise 12,05 TL olarak belirlendi. Halka arzda şirketin çıkarılmış sermayesinin 240 milyon TL’den 330 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 90 milyon TL nominal değerli pay ve ortakların sahip olduğu 30 milyon TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 120 milyon TL nominal değerli payın satışa sunulacak. Halka arzda payların yüzde 40’ı yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 10’u yurtiçi yüksek başvurulu bireysel yatırımcılara, yüzde 25’i yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 25’i ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek. Hisseleri, Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görecek olan Luxera GYO’nun halka açıklık oranı ise yüzde 36,36 olacak.