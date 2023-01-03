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Haberler Sosyal Güvenlik Memur Enflasyon farkı tamam, gözler refah zammında! Memur maaşı ve emekli maaşına refah payı gelecek mi?
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Enflasyon farkı tamam, gözler refah zammında

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur ve emekli maaşları için verilecek enflasyon farkı belli oldu. Asgari ücret geçen yılın ocak ayına göre yüzde 100 oranında arttı. Ocak ayı zamları enflasyon farkından ibaret kalırsa maaş artışları geçen yılın ocak ayına göre yüzde 65’te kalacak. Peki, refah zammı senaryolarında yıllık artış ne olacak? Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

Enflasyon farkı tamam, gözler refah zammında! Memur maaşı ve emekli maaşına refah payı gelecek mi?

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları, 2022 yılı temmuz – aralık döneminde yüzde 15.4 olarak gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Memur maaşlarına ise yüzde 16.5 oranında artış yapılacak.

Mevcut kanun hükümleri uyarınca yapılacak artış bunlardan ibaret kalırsa geçen yıl ocak ayında 7.091 TL olan öğretmen (9/1) maaşı 11.702 TL’ye, 9.268 TL olan polis memuru (11/1) maaşı 15.295 TL’ye, 7.947 TL olan hemşire (9/1) maaşı da 13.115 TL’ye yükselecek. Memur maaşlarında ocak ayından ocak ayına bir yıllık dönemdeki artış yüzde 65’te kalacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise aynı dönemde yüzde 64.2 oranında artmış olacak.

TÜİK’in açıkladığı istatistiklere göre, yıllık tüketici enflasyonu yüzde 64.27 oldu. Buna göre, memur maaşları ve emekli aylıklarındaki artış yıllık enflasyon düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yıl ocak ayında 4.253 TL olan net asgari ücret ise önce 5.500 TL’ye, bu yıl ocak ayında da 8.507 TL’ye çıkartıldı. Asgari ücrette bir yıllık artış yüzde 100 oldu.

REFAH ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletin her kesimine yansıtmakta kararlı olduklarını belirtti. Erdoğan, memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla ele alacaklarını söyledi. Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına enflasyon farkına ilave olarak refah zammı yapılması bekleniyor.

Enflasyon farkının belli olmasının ardından gözler refah zammına çevrildi. Memur ve emekliler, ne kadar refah zammı olacağını hesaplamaya başladı.

Memur maaş zammı enflasyon farkı ile birlikte yüzde 30 olarak uygulandığı takdirde yıllık artış yüzde 84 olacak. Enflasyon + refah zammının yüzde 35 olması halinde yıllık artış yüzde 91,3’e; yüzde 40 olarak uygulanması halinde ise yüzde 98.4’e çıkacak.

Enflasyon + refah zammının yüzde 40 olması halinde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise geçen yılın ocak ayına göre yüzde 99.3 oranında artmış olacak.

SENDİKACILAR REFAH ZAMMI İSTİYOR

TÜİK’in açıklamasıyla enflasyon farkının belli olmasının ardından sendikalardan refah zammı talepleri geldi. MEMUR –SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

“Haklı beklentilere cevap verecek şekilde asgari ücrete yapılan artış, sabit gelirlinin korunması yönünde gösterilen iradenin önemli bir yansımasıdır. Asgari ücrete oran/tutar bazında yapılan tarihi artışı gerekçe kılan piyasa gerçekleri, kamu görevlilerimiz için de geçerlidir. 2023 yılının ilk müjdesi, 2022 yılındaki kararlı iradeyi devam ettirir nitelikte kamu görevlilerimize verilecek ek zam olmalıdır. Devletimizin gücü ve paydaşlığıyla; yüzde 16.47 artışa ilave yapılacak ek zam kamu görevlilerimizi/emeklilerimizi rahatlatacak, unutulmayacaktır.”

Türkiye KAMU – SEN Genel Başkanı Önder Kahveci de yazılı açıklamasında, ocak ayında memur maaşlarına yüzde 8 toplu sözleşme zammı yapılacağına dikkat çekti. Kahveci, asgari ücrete yüzde 55, devletin tahsil edeceği vergi, ceza ve harçlara yüzde 122 oranında zam yapıldığını vurgulayarak, “Memurlarımızın harcamaları ve ödediği vergiler bu oranda artarken, memur maaşlarına altı ay için yüzde 8 zam yapılması hakkaniyetli olmaz” dedi.

Enflasyon farkının bir zam olmadığını, eriyen maaşların 6 ay önce yapılması gereken zammın gecikmiş bir telafisi olduğunu belirten Kahveci, memurlara ve emeklilere ek zam yapılarak geçmiş zararların telafi edilmesi gerektiğini ifade etti.

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Haberi Hazırlayan : Ahmet Kıvanç

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