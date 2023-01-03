Mevcut kanun hükümleri uyarınca yapılacak artış bunlardan ibaret kalırsa geçen yıl ocak ayında 7.091 TL olan öğretmen (9/1) maaşı 11.702 TL’ye, 9.268 TL olan polis memuru (11/1) maaşı 15.295 TL’ye, 7.947 TL olan hemşire (9/1) maaşı da 13.115 TL’ye yükselecek. Memur maaşlarında ocak ayından ocak ayına bir yıllık dönemdeki artış yüzde 65’te kalacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise aynı dönemde yüzde 64.2 oranında artmış olacak.

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları, 2022 yılı temmuz – aralık döneminde yüzde 15.4 olarak gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Memur maaşlarına ise yüzde 16.5 oranında artış yapılacak.

TÜİK’in açıkladığı istatistiklere göre, yıllık tüketici enflasyonu yüzde 64.27 oldu. Buna göre, memur maaşları ve emekli aylıklarındaki artış yıllık enflasyon düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yıl ocak ayında 4.253 TL olan net asgari ücret ise önce 5.500 TL’ye, bu yıl ocak ayında da 8.507 TL’ye çıkartıldı. Asgari ücrette bir yıllık artış yüzde 100 oldu.

REFAH ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletin her kesimine yansıtmakta kararlı olduklarını belirtti. Erdoğan, memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla ele alacaklarını söyledi. Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına enflasyon farkına ilave olarak refah zammı yapılması bekleniyor.

Enflasyon farkının belli olmasının ardından gözler refah zammına çevrildi. Memur ve emekliler, ne kadar refah zammı olacağını hesaplamaya başladı.