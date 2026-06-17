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        Haberler Spor Futbol MAÇ PROGRAMI VE SAATLERİ 17 HAZİRAN 2026 | Dünya Kupası bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar saat kaçta, hangi kanalda?

        Maç programı ve saatleri 17 Haziran 2026 | Dünya Kupası bugün hangi maçlar var?

        FIFA 2026 Dünya Kupası'nda grup aşaması tüm heyecanıyla sürerken futbolseverleri yine dopdolu bir maç programı bekliyor. Birbirinden kritik karşılaşmaların oynanacağı 17 Haziran Çarşamba günü, "Bugün hangi maçlar var?", "Dünya Kupası maçları saat kaçta başlayacak?" ve "Karşılaşmalar hangi kanalda yayınlanacak?" soruları yanıt arıyor. İşte 17 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanacak maçlar, başlama saatleri ve ekranlara gelecek tüm karşılaşmaların programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 08:04 Güncelleme:
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        1

        Futbolun en prestijli organizasyonu 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele hız kesmeden devam ediyor. Grup maçlarının her geçen gün daha da kritik hale geldiği turnuvada, 17 Haziran Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalar da sporseverlerin gündeminde yer alıyor. "Bugün maç var mı?", "17 Haziran maç programı" ve "Dünya Kupası bugün hangi kanalda?" aramalarının yoğunlaştığı bu günde, işte günün maç takvimi, yayın bilgileri ve başlama saatleri...

        2

        DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI - 17 HAZİRAN ÇARŞAMBA

        01:00 Irak-Norveç (TRT Spor)

        04:00 Arjantin-Cezayir (TRT1)

        3

        07:00 Avusturya-Ürdün (TRT1)

        20:00 Portekiz-Kongo Cumhuriyeti (TRT1)

        23:00 İngiltere-Hırvatistan (TRT1)

        4

        17 HAZİRAN ÇARŞAMBA MAÇLARI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda 17 Haziran Çarşamba günü oynanacak kritik karşılaşmalar futbolseverlerle TRT ekranlarında buluşuyor. Günün maçları TRT 1 ve TRT Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlanırken, tüm mücadeleler HD yayın kalitesiyle izlenebilecek.

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