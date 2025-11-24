MAÇ SONUCU: Inter: 0 - Milan: 1
İtalya Serie A'nın 12. haftasındaki derbide Milan, deplasmanda Inter'i 1-0 mağlup etti. Inter'de ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 74. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
İtalya Serie A'nın 12. haftasında Inter ile Milan karşı karşıya geldi.
İtalya'da Derby della Madonnina olarak bilinen derbi, Guiseppe Meazza'da oynanırken Milan, ezeli rakibi Inter'i 1-0 mağlup etti.
Milan'a galibiyeti getiren gol, 54. dakikada Christian Pulisic'ten geldi.
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 74. dakikada Inter adına bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu pozisyonla birlikte Hakan Çalhanoğlu, İtalya kariyerinde 2. kez bir penaltı atışından yararlanamamış oldu.
Milli oyuncumuz, 78. dakikada oyundan çıkarak yerini Piotr Zielinski'ye bıraktı.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Milan, ezeli rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Bu sonuçla birlikte Milan, ligdeki puanını 25'e yükseltirken Inter 24 puanda kaldı.
Inter, Serie A'nın 13. haftasında deplasmanda Pisa ile karşılaşacak. Milan ise sahasında Lazio'yu ağırlayacak.