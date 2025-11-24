Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İtalya MAÇ SONUCU: Inter: 0 - Milan: 1 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Inter: 0 - Milan: 1

        İtalya Serie A'nın 12. haftasındaki derbide Milan, deplasmanda Inter'i 1-0 mağlup etti. Inter'de ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 74. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2025 - 00:53 Güncelleme: 24.11.2025 - 00:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        İtalyan derbisinde kazanan Milan!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İtalya Serie A'nın 12. haftasında Inter ile Milan karşı karşıya geldi.

        İtalya'da Derby della Madonnina olarak bilinen derbi, Guiseppe Meazza'da oynanırken Milan, ezeli rakibi Inter'i 1-0 mağlup etti.

        Milan'a galibiyeti getiren gol, 54. dakikada Christian Pulisic'ten geldi.

        Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 74. dakikada Inter adına bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

        Bu pozisyonla birlikte Hakan Çalhanoğlu, İtalya kariyerinde 2. kez bir penaltı atışından yararlanamamış oldu.

        Milli oyuncumuz, 78. dakikada oyundan çıkarak yerini Piotr Zielinski'ye bıraktı.

        Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Milan, ezeli rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başardı.

        Bu sonuçla birlikte Milan, ligdeki puanını 25'e yükseltirken Inter 24 puanda kaldı.

        Inter, Serie A'nın 13. haftasında deplasmanda Pisa ile karşılaşacak. Milan ise sahasında Lazio'yu ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'nin hazırladığı 'barış planı' Cenevre'de görüşülüyor
        ABD'nin hazırladığı 'barış planı' Cenevre'de görüşülüyor
        Domenico Tedesco: Aklım o maçta
        Domenico Tedesco: Aklım o maçta
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Çin'den Janponya'ya: Kırmızı çizgiyi aştı
        Çin'den Janponya'ya: Kırmızı çizgiyi aştı
        Trump: Ukrayna, ABD'nin çabaları için hiçbir minnet duymadı
        Trump: Ukrayna, ABD'nin çabaları için hiçbir minnet duymadı
        Sergen Yalçın'dan oyuncularına sitem!
        Sergen Yalçın'dan oyuncularına sitem!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        "Hakkımı yediler"
        "Hakkımı yediler"
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!